"A lányom barátnőjének szülei swingerek, a gyerekek szobáiban szoktak szexelni másokkal"

Egy anyukát teljesen megdöbbentett, amikor rájött, hogy a szülők az iskolából bizony nem is annyira szendék, mint amilyennek kinéznek. Joanna több, mint tíz éve ismerte Sandyt és a családját, valamint a többi szülőt is, amikor Sandy meghívta a 45. születésnapi bulijára. Azonban álmában sem gondolta, hogy swinger bulival fog ott szembesülni...

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Swinger buliba csöppent a tudta nélkül

"November eleji szombat este volt, és Sandy meghívott, hogy ünnepeljem meg a nagy napját a házában, ami az egyik legnagyobb és legvonzóbb családi ház abban a lombos külvárosban, ahol élünk. A lánya, Ivy és az én lányom, Immy, mindketten 13 évesek, egy utcai tánccsoport tagjai, és minden szombaton órákat töltünk a táncóráikon.

Sandy gyönyörű, és egy évtizeddel fiatalabbnak tűnik a koránál, valószínűleg azért, mert szépségápolási PR-ban dolgozik. Rendszeresen jártunk a kocsmába „anyai italokra”, így nem haboztam igent mondani, amikor meghívott a gyerekmentes születésnapi bulijára.

Amikor a 45 éves férjemmel, Dannel, aki az IT-ban dolgozik, felbukkantunk, a ház tele volt lufikkal, míg az óriási konyhasziget dugig volt a flancos M&S falatkákkal és az italosüvegekkel.

Sandy 46 éves férje, Phil, aki tévés producer, eszpresszó martinit készített, miközben Sandy lazán fel-alá járkált egy zöld bársony kosztümben, ami kiemelte az alakját. A vendégek többsége olyan pár volt, akiket évek óta ismertem, és végül az egyik anyukának, Magdának panaszkodtam, hogy soha senki nem jelentkezik önkéntesként semmilyen Szülői Munkaközösség (PSA) tevékenységére.

De aztán Dan odajött, teljesen zavartan. „Láttad már azokat a nyalókákat?” – kérdezte. „ MDMA-val vannak tele .”

Megdöbbentem – és hirtelen megkönnyebbülést éreztem, hogy Sandy lánya rokonoknál szállt meg. Korábban Phil felajánlott nekem egyet, de szerencsére visszautasítottam. Észrevettem, hogy erősen izzad, és most, hogy tudtam, hogy az A osztályú drogot – más néven ecstasy-t – szedi, nem lepődtem meg.

Miközben Phil erősen nekidőlt a nagy, amerikai stílusú hűtőszekrénynek, és egy másik anyukával beszélgetett, hirtelen gyanús nyögdécseléseket hallottam az emeletről. Dannel döbbent pillantásokat váltottunk, miközben Phil szinte érzékien elsimított egy hajtincset a beszélgető nő arcából.