"Otthagytam az állásom, hogy profi barátnő legyek - most egy óra alatt annyit keresek, mint régen egy hét alatt"

Egy „profi barátnő” és Playboy címlapsztár egy óra alatt keres annyit, mint régebben egy hét alatt. A 30 éves Katija Cortez, aki az FHM magazin címlapján is szerepelt, Szingapúr, Bali és az Egyesült Államok között ingázik.

A 30 éves profi barátnő büszke arra, hogy önkéntes sterilizáláson esett át és végleg lemond a gyermekvállalásról. A Sydney-ben élő modell azt mondta: „Soha nem akartam gyerekeket. Soha.” Katija számára a döntés nem hirtelen vagy impulzív volt. Mint mondta, évekig fogamzásgátlót szedett, amelynek akár súlyos szövődményei is lehetnek amellett, hogy nem védenek száz százalékosan a nem kívánt terhességtől. Emellett pedig szeretett volna élni azon jogával, hogy rendelkezik a saját teste felett és nem hódol be semmilyen társadalmi elvárásnak.

"Azért mondtam el, hogy önként vállalkoztam erre, mert a nők egészségéről és arról, hogy van olyan nő, aki nem akar gyereket, ritkán esik szó. És azt gondolom, az én szakmámban eleve ez a legfelelősségteljesebb döntés."

Mielőtt élete drámai fordulatot vett, Katija sokkal konvencionálisabb életet élt. Könyvelőként dolgozott, heti 600 fontnál kevesebbet keresett, és úgy érezte, ennél azért többet tartogat számára az élet. „Utáltam” – mondta.

Ami ártatlanul kezdődött, fiatalabb férfiakkal bulizva a plusz pénzért, hamarosan teljes munkaidős karrierré nőtte ki magát, amikor a hangsúlyt az idősebb, tehetősebb ügyfelekre helyezte át. Ma már teljes mértékben ő osztja be az idejét és azt csinál, amihez csak kedve szottyan. Válogathat az ügyfelek között és ma már egy óra alatt többet keres, mint könyvelőként egész héten.