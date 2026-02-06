Milliós bulit csapott a 12 éves TikTok sztár a szülinapján: a vendégeknek fizetni kellett, hogy láthassák

Igazán rongyrázósra sikeredett a TikTok sztárjának, Lacey.m.xxx-nek a 12. születésnapja. A szülei kibérelték a liverpooli Boxparkot, ahol táncosok és énekesek léptek fel a több milliós eseményen. A vendégeknek azonban fizetni kellett a belépésért, fejenként 38 fontot. És ennek fejében hatalmas csalódást kaptak, nem felejthetetlen örömteli élményeket.

Fotó: TikTok

Lacey egy menő sportkocsival érkezett a helyszínre rajongói sorfala között, majd boldogan pózolgatott a helyszínre kiérkezők mellett. A 12 éves gyereket egyébként 1,7 millióan követik a közösségi platformon. Boldogan újságolta, hogy kétezren azonnal jelentkeztek a bulira, amikor meghirdette az eseményt. Bennfenntesek becslése szerint csak a jegyeladásból 54 000 font (23,5 millió forint) bevétele származott.

Az egész születésnapi buli nem úgy festett, mint egy 12 éves babazsúrja, sokkal inkább, mintha egy éjszakai klubba érkezett volna valaki. A DJ káromkodva üvöltözött a mikrofonba, táncosok vonaglottak a színpadon, Lacey pedig egy VIP szektorban ült, elzárva a rajongóitól - akik pedig fizettek azért, hogy vele lehessenek. Paige Louise Williams, a manchesteri születésű influencer és egy kozmetikai márka tulajdonosa is jelen volt az eseményen, és állítólag termékeivel teli ajándékcsomagokat osztogatott.

Lacey 2024 szeptemberében – mindössze tízévesen – kezdett posztolni a TikTokra, naponta készített videókat a sminkelés iránti szenvedélyéről, új szájfényeket és parfümöket próbált ki.

A rajongók szülei azonban nem voltak elragadtatva a bulitól. Az egyikük ezt írta a közösségi oldalon: „A lányom élete legrosszabb élménye volt. Undorító bánásmód minden tekintetben.”

„Az egész esemény az elejétől a végéig egy igazi káosz volt” – írta egy másik szülő a későbbi értékelésében. „A vége előtt elmentünk, mert a lányom és a barátnője nagyon mérgesek voltak, hogy nem volt lehetőségük találkozni Lacey-vel. Gyakorlatilag végig a VIP-részlegen volt. 30 percig álltunk sorban az ételért, aztán odaértünk a pulthoz, ahol Lacey anyukája elénk sétált, és leadott egy nagy rendelést, mire azt mondták, hogy a következő 40 percben nem vesznek fel több rendelést.”