Milliós bulit csapott a 12 éves TikTok sztár a szülinapján: a vendégeknek fizetni kellett, hogy láthassák

Igazán rongyrázósra sikeredett a TikTok sztárjának, Lacey.m.xxx-nek a 12. születésnapja. A szülei kibérelték a liverpooli Boxparkot, ahol táncosok és énekesek léptek fel a több milliós eseményen. A vendégeknek azonban fizetni kellett a belépésért, fejenként 38 fontot. És ennek fejében hatalmas csalódást kaptak, nem felejthetetlen örömteli élményeket.
Lacey egy menő sportkocsival érkezett a helyszínre rajongói sorfala között, majd boldogan pózolgatott a helyszínre kiérkezők mellett. A 12 éves gyereket egyébként 1,7 millióan követik a közösségi platformon. Boldogan újságolta, hogy kétezren azonnal jelentkeztek a bulira, amikor meghirdette az eseményt. Bennfenntesek becslése szerint csak a jegyeladásból 54 000 font (23,5 millió forint) bevétele származott.
Az egész születésnapi buli nem úgy festett, mint egy 12 éves babazsúrja, sokkal inkább, mintha egy éjszakai klubba érkezett volna valaki. A DJ káromkodva üvöltözött a mikrofonba, táncosok vonaglottak a színpadon, Lacey pedig egy VIP szektorban ült, elzárva a rajongóitól - akik pedig fizettek azért, hogy vele lehessenek. Paige Louise Williams, a manchesteri születésű influencer és egy kozmetikai márka tulajdonosa is jelen volt az eseményen, és állítólag termékeivel teli ajándékcsomagokat osztogatott.
Lacey 2024 szeptemberében – mindössze tízévesen – kezdett posztolni a TikTokra, naponta készített videókat a sminkelés iránti szenvedélyéről, új szájfényeket és parfümöket próbált ki.
A rajongók szülei azonban nem voltak elragadtatva a bulitól. Az egyikük ezt írta a közösségi oldalon: „A lányom élete legrosszabb élménye volt. Undorító bánásmód minden tekintetben.”
„Az egész esemény az elejétől a végéig egy igazi káosz volt” – írta egy másik szülő a későbbi értékelésében. „A vége előtt elmentünk, mert a lányom és a barátnője nagyon mérgesek voltak, hogy nem volt lehetőségük találkozni Lacey-vel. Gyakorlatilag végig a VIP-részlegen volt. 30 percig álltunk sorban az ételért, aztán odaértünk a pulthoz, ahol Lacey anyukája elénk sétált, és leadott egy nagy rendelést, mire azt mondták, hogy a következő 40 percben nem vesznek fel több rendelést.”
„Lacey maga lépett színpadra és káromkodott, ami nem túl gyerekbarát. Az egész csak egy nagy pénzszerzési terv volt, és bárcsak soha nem költöttem volna a pénzem jegyekre.”
És az esemény miatti harag mellett néhányan aggódtak Lacey jólétéért is.
„Ezt a lányt kihasználja az anyja és a nagynénje, de P. Louise is” – írta valaki a TikTokon. „Ez undorító. Túl sok, hogy ebben a korban kitesszük az influencer világnak.”
