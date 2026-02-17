"Lefeküdtem a mostohafiam barátjával, de dobott - hogy meri ezt megtenni?"

Az interneten kért szakértői segítséget egy nő, aki rettenetesen felháborodott azon, hogy fiatalabb szeretője szakított vele. A fiú pedig nem más, mint a nő mostohafiának legjobb barátja...

Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

"Viharos viszonyba keveredtem a mostohafiam legjobb barátjával, de egy héttel Valentin-nap előtt kidobott. Őszintén azt hittem, hogy van köztünk valami különleges, és nem hiszem el, hogy így félredobott, főleg miután azt mondta, hogy elvisz egy romantikus hétvégére.

46 éves vagyok, és hét éve vagyok házas. A férjem 54 éves, és van egy 28 éves fia. Az első néhány évben csodálatos volt a kapcsolatunk, de mióta elfogadott egy új állást, ami sok külföldi utazással jár, eltávolodtunk egymástól. Mondhatni, hogy a távolléte miatt magányosnak és elhanyagoltnak érzem magam, így amikor a mostohafiam barátja odalépett hozzám, alig tudtam ellenállni. Fiatal, jóképű és karizmatikus volt. Jó érzés volt újra kívánatosnak lenni.

Hetekig találkozgattunk, és bár először azt hittem, csak szexuális kapcsolatról van szó, elkezdtünk egymásba szeretni. A késő esti hancúrozások puccos vacsorákká és parkban sétálgatásokká változtak, és én ostobán elkezdtem hinni abban, hogy lehet jövőnk. Állandóan azt hajtogatta, mennyire tetszem neki. Azt mondta, ez több, mint szex, és hogy romantikus kiruccanást szeretne Valentin-napra.

Szóval, amikor úgy döntött, hogy üzenetben véget vet a dolgoknak, teljesen ledöbbentem. Még jobban meglepődtem, amikor a mostohafiam elmondta, hogy a barátja újra összejött az exével. Teljesen kiborultam. Hogyan tehette meg ezt velem?" - tette fel a kérdést a nő.

A szakértő nem finomkodott. "A szenvedélyes viszonyok mindent áthatónak tűnhetnek, és ez az intenzitás elhomályosíthatja a kapcsolat valóságát. Bármennyire is nehéz elfogadni, a viszonyotok befejezése volt a helyes döntés. El kellene kezdened azon gondolkodni, hogy mit is akarsz még a férjedtől. Rendben, hogy elhanyagoltnak érzed magad, de ezt el kell mondanod a férjednek, akinek esküt tettél. Ne azért lépj ki a házasságodból, mert éppen van melletted valaki, hanem azért, mert már menthetetlen".