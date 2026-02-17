Havi 2,5 milliót keres a 380 kilós nő azzal, hogy kihasználja kövérségét

Egy 380 kilós modell, aki egy emberevő óriást alakít, azzal dicsekedett, hogy havi 8000 dollárt (2,5 millió forint) keres. A floridai Tampa Bay-ből származó Reenaye Starr karrierjét a súlygyarapodása köré építette, miután egy autóbalesetben eltörte a jobb lábát, ami rokkanttá tette.
Reenaye modellként dolgozik és speciális tartalmakat készít: fő témái közé tartozik a törés, az evés és más fantasy tematika. Furcsa mód, ahogy hízásnak indult és elérte a 380 kilót, a fizetése is megnőtt és most már havonta több ezer dollárt keres a videóival és fotóival. Mint kiderült, egy fő támogatója van, aki az exkluzív tartalmakért cserébe fedezi a nő egész kiadását - a ruházkodását, az ételeket és a gyártási költségeket is.
Starr folyamatos orvosi felügyelet alatt áll, mint mondta, nagyon fontos számára az egészsége. Fogyni viszont nem hajlandó, mivel maga a kövérsége a fő kereseti forrása.
A 45 éves Starr elárulta: „Jelenleg körülbelül havi nyolcezer dollárt keresek. Van egy ügyfelem, akit mi „bálnának” hívunk.”
A „bálna” egy olyan vásárló, aki jelentős bevételt hoz egy vállalkozásnak - magyarázta Starr. Ez a sokat költekező, Németországban élő vásárló jelentős fejlesztéseket finanszírozott vállalkozásában. A nagylelkű vásárló „folyamatosan rengeteg ruhát vásárolt nekem, tehát mind hétköznapi ruhákat, mind fotózáshoz való ruhákat” – árulta el Starr.
Starr megjegyezte, hogy jelenleg "több forgatási ruhája van, mint amennyi összesen 20 év alatt volt, amióta ezt a munkát végzem". A ruházaton kívül a professzionális felszerelést is ő fizette, beleértve az új világítást és egy kamerát, valamint az ételt és a kellékeket. Starr elmondta, hogy „igazából bármire küld pénzt, amit csak akarok”.
A pénzügyi hozzájárulásaiért cserébe exkluzív tartalmakat kínál neki, például egyéves ingyenes előfizetést a felnőtt tartalmú fiókjára és személyre szabott videókat felár nélkül. A tartalomkészítő különféle fétisekre specializálódott, beleértve az olyan videókat, ahol ügyfeleken vagy modelleken ül. Sokan ezt kérik is, ugyanis a kliensei úgy érzik, megnyugtatja őket, ha nyomás alatt vannak. Kedvence az, amikor etetik vagy ő etet másokat. Mint mondja, az emberek rajonganak azért, ha "a kövér nők kövér nős dolgokat csinálnak".
„Emellett VOR-t is játszom, ami egy olyan fantáziavilág, amelyben egy óriás apró embereket eszik meg. Készítettem már áfonyás munkákat is, amelyeket Violet Beauregarde ihletett a Willy Wonkából, ahol kék festékkel vagyok bevonva. Játszottam már tenyésztehenet, négykézláb evő malacot – sok színészi játék és túljátszás kell ahhoz, hogy ezeket a fantáziákat életre keltsem.”
