Havi 2,5 milliót keres a 380 kilós nő azzal, hogy kihasználja kövérségét

Egy 380 kilós modell, aki egy emberevő óriást alakít, azzal dicsekedett, hogy havi 8000 dollárt (2,5 millió forint) keres. A floridai Tampa Bay-ből származó Reenaye Starr karrierjét a súlygyarapodása köré építette, miután egy autóbalesetben eltörte a jobb lábát, ami rokkanttá tette.

Fotó: Northfoto

Reenaye modellként dolgozik és speciális tartalmakat készít: fő témái közé tartozik a törés, az evés és más fantasy tematika. Furcsa mód, ahogy hízásnak indult és elérte a 380 kilót, a fizetése is megnőtt és most már havonta több ezer dollárt keres a videóival és fotóival. Mint kiderült, egy fő támogatója van, aki az exkluzív tartalmakért cserébe fedezi a nő egész kiadását - a ruházkodását, az ételeket és a gyártási költségeket is.

Starr folyamatos orvosi felügyelet alatt áll, mint mondta, nagyon fontos számára az egészsége. Fogyni viszont nem hajlandó, mivel maga a kövérsége a fő kereseti forrása.

A 45 éves Starr elárulta: „Jelenleg körülbelül havi nyolcezer dollárt keresek. Van egy ügyfelem, akit mi „bálnának” hívunk.”

A „bálna” egy olyan vásárló, aki jelentős bevételt hoz egy vállalkozásnak - magyarázta Starr. Ez a sokat költekező, Németországban élő vásárló jelentős fejlesztéseket finanszírozott vállalkozásában. A nagylelkű vásárló „folyamatosan rengeteg ruhát vásárolt nekem, tehát mind hétköznapi ruhákat, mind fotózáshoz való ruhákat” – árulta el Starr.