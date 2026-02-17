Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Havi 2,5 milliót keres a 380 kilós nő azzal, hogy kihasználja kövérségét

modell
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 14:00
reenaye starr380 kilós
A nő a hízása köré építette a karrierjét és igazán jól is keres vele. Havonta 2,5 millió is összejön.

Egy 380 kilós modell, aki egy emberevő óriást alakít, azzal dicsekedett, hogy havi 8000 dollárt (2,5 millió forint) keres. A floridai Tampa Bay-ből származó Reenaye Starr karrierjét a súlygyarapodása köré építette, miután egy autóbalesetben eltörte a jobb lábát, ami rokkanttá tette.

850-lb fetish star says weight gain and ‘whale’ fan boosted $8k business
Fotó:  Northfoto

Reenaye modellként dolgozik és speciális tartalmakat készít: fő témái közé tartozik a törés, az evés és más fantasy tematika. Furcsa mód, ahogy hízásnak indult és elérte a 380 kilót, a fizetése is megnőtt és most már havonta több ezer dollárt keres a videóival és fotóival. Mint kiderült, egy fő támogatója van, aki az exkluzív tartalmakért cserébe fedezi a nő egész kiadását - a ruházkodását, az ételeket és a gyártási költségeket is. 

Starr folyamatos orvosi felügyelet alatt áll, mint mondta, nagyon fontos számára az egészsége. Fogyni viszont nem hajlandó, mivel maga a kövérsége a fő kereseti forrása.

A 45 éves Starr elárulta: „Jelenleg körülbelül havi nyolcezer dollárt keresek. Van egy ügyfelem, akit mi „bálnának” hívunk.”

A „bálna” egy olyan vásárló, aki jelentős bevételt hoz egy vállalkozásnak - magyarázta Starr. Ez a sokat költekező, Németországban élő vásárló jelentős fejlesztéseket finanszírozott vállalkozásában. A nagylelkű vásárló „folyamatosan rengeteg ruhát vásárolt nekem, tehát mind hétköznapi ruhákat, mind fotózáshoz való ruhákat” – árulta el Starr.

Galéria: Havi 2,5 milliót keres a 380 kilós nő
1/9
Havi 2,5 milliót keres a 380 kilós nő

 

Starr megjegyezte, hogy jelenleg "több forgatási ruhája van, mint amennyi összesen 20 év alatt volt, amióta ezt a munkát végzem". A ruházaton kívül a professzionális felszerelést is ő fizette, beleértve az új világítást és egy kamerát, valamint az ételt és a kellékeket. Starr elmondta, hogy „igazából bármire küld pénzt, amit csak akarok”.

A pénzügyi hozzájárulásaiért cserébe exkluzív tartalmakat kínál neki, például egyéves ingyenes előfizetést a felnőtt tartalmú fiókjára és személyre szabott videókat felár nélkül. A tartalomkészítő különféle fétisekre specializálódott, beleértve az olyan videókat, ahol ügyfeleken vagy modelleken ül. Sokan ezt kérik is, ugyanis a kliensei úgy érzik, megnyugtatja őket, ha nyomás alatt vannak. Kedvence az, amikor etetik vagy ő etet másokat. Mint mondja, az emberek rajonganak azért, ha "a kövér nők kövér nős dolgokat csinálnak".

„Emellett VOR-t is játszom, ami egy olyan fantáziavilág, amelyben egy óriás apró embereket eszik meg. Készítettem már áfonyás munkákat is, amelyeket Violet Beauregarde ihletett a Willy Wonkából, ahol kék festékkel vagyok bevonva. Játszottam már tenyésztehenet, négykézláb evő malacot – sok színészi játék és túljátszás kell ahhoz, hogy ezeket a fantáziákat életre keltsem.”

