"Halottakkal beszélgetek, aztán az iskola kapujában elmondom az anyukáknak, mit üzentek"

Az iskola kapujában álló anyukák mindig izgatottan várják, hogy láthassák Charlotte Hardingot. Nem azért, mert tudja a legfrissebb pletykákat, vagy a legfinomabb brownie-kat sütötte – hanem azért, mert lehet, hogy sürgős üzenete van a síron túlról.

Fotó: Facebook

"Nem tudom, honnan ered, már gyerekként is volt ilyen adottságom. Szellemeket látok, és segítek más anyukáknak kapcsolatba lépni az elhunyt rokonokkal.”

A 39 éves Charlotte elmondása szerint munkájában Patricia, egy idős szellem segíti, aki az egykori bányászházikóban élt, ahol most Charlotte az egyetemi előadó férjével, a 42 éves Richarddal és két fiukkal (13 és 11 évesek) él a dél-walesi Rhondda-völgyben.

Charlotte hátborzongató képessége mostanra beszédtémává vált a fia iskolájában, és a többi anyuka megkereste, hogy mondja el, mit tud a halott rokonokról.

„Néhány anyuka vadul le van nyűgözve, mások meg őrültnek tartanak” – nevet.

Talán meglepő, de Charlotte nem számít fel díjat a szolgáltatásaiért. „Nem szeretek pénzt kérni azért, amit csinálok” – mondja. „Néha kapok egy kis ajándékot. Az egyik anyuka mézet adott nekem, a másik virágot.”

Charlotte néha szeánszokat tart egy kávézóban vagy egy helyi kocsmában is. „Nem szoktam teátrális dolgokat csinálni, például tompítani a villanyt – úgy nézek ki, mint egy átlagos anya” – magyarázza. „Patricia segít nekem, de én is felveszem a kapcsolatot az elhunyt rokonokkal. Mindig van nálam zsebkendő. Nem akarom felzaklatni az embereket, de ez általában megtörténik. A legtöbben azt kérdezik, jól vannak-e az elhunyt szeretteik."

Amikor felveszi a kapcsolatot a holtakkal, olyan, mintha egy filmet nézne. Az egyik szellem folyton egy walesi torta képét mutogatta neki. Mint kiderült, a nagymama egy torta miatt fulladt meg.

Charlotte, aki parapszichológia szakon szeretne diplomát szerezni az Edinburgh-i Egyetemen, azt mondja, hogy a betegségek érzékelésében is jártas.

„Nagyon jó vagyok abban, hogy segítsek valakinek, ha rosszul van – még akkor is, ha nem is tud róla” – mondja. "Érzem magamon az ő fájdalmukat".