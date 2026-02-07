"Halottakkal beszélgetek, aztán az iskola kapujában elmondom az anyukáknak, mit üzentek"

Az iskola kapujában álló anyukák mindig izgatottan várják, hogy láthassák Charlotte Hardingot. Nem azért, mert tudja a legfrissebb pletykákat, vagy a legfinomabb brownie-kat sütötte – hanem azért, mert lehet, hogy sürgős üzenete van a síron túlról.
"Nem tudom, honnan ered, már gyerekként is volt ilyen adottságom. Szellemeket látok, és segítek más anyukáknak kapcsolatba lépni az elhunyt rokonokkal.”
A 39 éves Charlotte elmondása szerint munkájában Patricia, egy idős szellem segíti, aki az egykori bányászházikóban élt, ahol most Charlotte az egyetemi előadó férjével, a 42 éves Richarddal és két fiukkal (13 és 11 évesek) él a dél-walesi Rhondda-völgyben.
Charlotte hátborzongató képessége mostanra beszédtémává vált a fia iskolájában, és a többi anyuka megkereste, hogy mondja el, mit tud a halott rokonokról.
„Néhány anyuka vadul le van nyűgözve, mások meg őrültnek tartanak” – nevet.
Talán meglepő, de Charlotte nem számít fel díjat a szolgáltatásaiért. „Nem szeretek pénzt kérni azért, amit csinálok” – mondja. „Néha kapok egy kis ajándékot. Az egyik anyuka mézet adott nekem, a másik virágot.”
Charlotte néha szeánszokat tart egy kávézóban vagy egy helyi kocsmában is. „Nem szoktam teátrális dolgokat csinálni, például tompítani a villanyt – úgy nézek ki, mint egy átlagos anya” – magyarázza. „Patricia segít nekem, de én is felveszem a kapcsolatot az elhunyt rokonokkal. Mindig van nálam zsebkendő. Nem akarom felzaklatni az embereket, de ez általában megtörténik. A legtöbben azt kérdezik, jól vannak-e az elhunyt szeretteik."
Amikor felveszi a kapcsolatot a holtakkal, olyan, mintha egy filmet nézne. Az egyik szellem folyton egy walesi torta képét mutogatta neki. Mint kiderült, a nagymama egy torta miatt fulladt meg.
Charlotte, aki parapszichológia szakon szeretne diplomát szerezni az Edinburgh-i Egyetemen, azt mondja, hogy a betegségek érzékelésében is jártas.
„Nagyon jó vagyok abban, hogy segítsek valakinek, ha rosszul van – még akkor is, ha nem is tud róla” – mondja. "Érzem magamon az ő fájdalmukat".
Charlotte élete nagy részében titokban tartotta pszichikus képességeit, de három évvel ezelőtt úgy döntött, hogy „felfedi”.
„A szűk családom tudta, de én többnyire titokban tartottam, feltételezve, hogy az emberek őrültnek tartanának” – mondja. „De három évvel ezelőtt valami megmozdult bennem, és létrehoztam egy Facebook-oldalt Witchywales néven, és feltettem rá néhány kísértettörténetemet. Mostantól Paranormális Úrnőnek hívom magam.”
