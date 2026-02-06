Egy angyallal több van az égben: reggel már nem ébredt fel a 17 hónapos kislány

Egy pár, akiknek 17 hónapos kislánya váratlanul, előzetes tünetek nélkül hunyt el, azt mondják, hogy nem kapnak válaszokat a halála okára, és a hirtelen veszteséget szürreálisnak nevezik.
A 23 éves ápolónő, Ella McNally és 24 éves asztalos partnere, Josh Forrest, akik Nottinghamben élnek, 2023. június 4-én tarthatták először a karjaikban „gyönyörű lányukat”, Willow Poppy Forrestet.
Ella elmondása szerint 2024. november 11-én este a szokásos módon fektette le Willow-t, és egész éjjel nézte a babaőrt, de amikor reggel a nevén szólította, hogy felébressze, nem reagált. Miután hívták a mentőket és megkezdték az újraélesztést, Willow-t rohammentővel szállították kórházba, ahol megerősítették, hogy 2024. november 12-én, 17 hónapos korában meghalt.
Boncolást és további vizsgálatokat végeztek, és Willow halálának okát "hirtelen, váratlan csecsemőkori halálnak (SUDI)" nyilvánították, így Ella és Josh válaszok nélkül maradtak. Most, Willow emlékére, a pár arra készül, hogy áprilisban lefussa a londoni félmaratont, hogy felhívják a figyelmet a SUDC UK jótékonysági szervezetre, és pénzt gyűjtsenek nekik.
„Vártunk és reméltük, hogy válaszokat kapunk” – mondta Ella. „De még most is, közel 15 hónappal a halála után a kérdések még mindig gyötörnek, mert nincsenek válaszok. A maratont Willow-ért futom, és minden más családért, aki ezt átélte, és tudom, hogy végig velem lesz.”
Az SUDC UK szerint a hirtelen és megmagyarázhatatlan gyermekkori halál (SUDC) egy és 18 év közötti gyermek hirtelen és váratlan halála, amelyet alapos esetvizsgálat után sem tudnak megmagyarázni. Az Egyesült Királyságban évente körülbelül 40 gyermeket érint a SUDC, és a jótékonysági szervezet szerint jelenleg senki sem tudja megjósolni vagy megelőzni ezeket a haláleseteket, sem a szülők, sem az egészségügyi szakemberek.
Ella így jellemezte Willow-t: „Pezsgő, okos és nagyon szemtelen volt. Mindenkit az ujja köré csavart.” 2024. november 11-én Willow Ella szüleinél töltötte a napot, miközben az anya gyakorlaton volt, ápolónak tanul, Josh pedig munka miatt elutazott. A nagyszülők vették észre, hogy a kislánynak felszökött a láza
Estére azonban Willow hőmérséklete normalizálódott a Calpol nevű gyógyszer bevétele után. „Megfürdött, pancsolt és mondókákat énekelt, szóval teljesen jól érezte magát” – magyarázta Ella. Ella és a nővére hazavitték Willow-t, esti meséket olvastak neki, és adtak neki egy üveg tejet, mielőtt lefektették.
Ella jó éjszakát kívánt neki, azt mondta: „szeretlek”, és bekapcsolt valami nyugtató fehérzajt, miközben az éjszaka folyamán többször is ellenőrizte a babaőrt. Reggel Ella ismét ellenőrizte a babaőrt, és azt mondta, hogy a monitor szögéből nézve úgy tűnt, Willow alszik, és „semmi szokatlan nem történt”.
Amikor azonban Willow-t fel akarta ébreszteni, néhányszor kimondta a nevét, de nem válaszolt. „Először azt hittem, csak szórakozik” – mondta Ella. „Nem tulajdonítottam neki semmit, mert csak az ajtajában álltam, de mire negyedszerre kimondtam, és nem válaszolt, rohantam érte.”
Mivel Willow „nem reagált”, Ella lerohanta a földszintre, és azt mondta, hogy „rákiabált a nővérére, hogy hívja a mentőket”, mielőtt újraélesztésbe kezdett volna. Willow-t ezután a King's Mill Kórházba vitték. Ellának pedig fel kellett hívnia Josht, hogy elmagyarázza, mi történik.
Nem sokkal az érkezésük után Ella elmondta, hogy az orvosok behívták egy szobába, és közölték vele, hogy Willow aznap reggel meghalt. „Úgy éreztem, mintha a szívem szakadt volna meg, amikor Willow nem válaszolt, mert ez nagyon szokatlan volt” – magyarázta Ella. „Nem igazán tudtam elhinni. Csak egy átlagos reggel volt, és előző este jól volt. Az egészségügyi hátteremmel tudtam, hogy ennél többet nem tehetünk, de ezt nem akartam elfogadni. Egyszerűen szürreális.”
Ella és Josh a kórházban elbúcsúzhattak Willow-tól, és kaptak egy 4Louis emlékdobozt, amelyben a gyászoló családok jelentőségteljes emléktárgyakat tárolhatnak. A következő napokban a pár és a családtagok naponta körülbelül egy órát látogatták Willow-t, amíg a hullaházban volt, és felolvasták a könyveit.
A temetését 2024 decemberében tartották, amikor kedvenc elefántos takarójával, egy rózsaszín nyuszijátékkal és a Crocs papucsaival, valamint más dédelgetett tárgyakkal temették el. „Csak egy homályos pillanat volt, az egész nap szürreális volt” – mondta Ella.
Ella elmondta, hogy Josh-sal genetikai vizsgálaton estek át, hogy kiderüljön, az ad-e választ a kérdésre, de az eredmények normálisak voltak.
„Nem hiszem, hogy bármire is választ kapunk, vagy bármi enyhülni fog, és őszintén szólva, a napok többségében úgy tűnik, mintha meg sem történt volna” – mondta Ella. „Csak olyan, mintha az együtt töltött idő egy álom lenne. Megpróbálhatsz visszatérni a normális kerékvágásba, de úgy érzem, a gyász akkor csap le rád, amikor a legkevésbé számítasz rá.”
