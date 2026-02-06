Egy angyallal több van az égben: reggel már nem ébredt fel a 17 hónapos kislány

Egy pár, akiknek 17 hónapos kislánya váratlanul, előzetes tünetek nélkül hunyt el, azt mondják, hogy nem kapnak válaszokat a halála okára, és a hirtelen veszteséget szürreálisnak nevezik.

Fotó: JustGiving

A 23 éves ápolónő, Ella McNally és 24 éves asztalos partnere, Josh Forrest, akik Nottinghamben élnek, 2023. június 4-én tarthatták először a karjaikban „gyönyörű lányukat”, Willow Poppy Forrestet.

Ella elmondása szerint 2024. november 11-én este a szokásos módon fektette le Willow-t, és egész éjjel nézte a babaőrt, de amikor reggel a nevén szólította, hogy felébressze, nem reagált. Miután hívták a mentőket és megkezdték az újraélesztést, Willow-t rohammentővel szállították kórházba, ahol megerősítették, hogy 2024. november 12-én, 17 hónapos korában meghalt.

Boncolást és további vizsgálatokat végeztek, és Willow halálának okát "hirtelen, váratlan csecsemőkori halálnak (SUDI)" nyilvánították, így Ella és Josh válaszok nélkül maradtak. Most, Willow emlékére, a pár arra készül, hogy áprilisban lefussa a londoni félmaratont, hogy felhívják a figyelmet a SUDC UK jótékonysági szervezetre, és pénzt gyűjtsenek nekik.

„Vártunk és reméltük, hogy válaszokat kapunk” – mondta Ella. „De még most is, közel 15 hónappal a halála után a kérdések még mindig gyötörnek, mert nincsenek válaszok. A maratont Willow-ért futom, és minden más családért, aki ezt átélte, és tudom, hogy végig velem lesz.”

Az SUDC UK szerint a hirtelen és megmagyarázhatatlan gyermekkori halál (SUDC) egy és 18 év közötti gyermek hirtelen és váratlan halála, amelyet alapos esetvizsgálat után sem tudnak megmagyarázni. Az Egyesült Királyságban évente körülbelül 40 gyermeket érint a SUDC, és a jótékonysági szervezet szerint jelenleg senki sem tudja megjósolni vagy megelőzni ezeket a haláleseteket, sem a szülők, sem az egészségügyi szakemberek.

Ella így jellemezte Willow-t: „Pezsgő, okos és nagyon szemtelen volt. Mindenkit az ujja köré csavart.” 2024. november 11-én Willow Ella szüleinél töltötte a napot, miközben az anya gyakorlaton volt, ápolónak tanul, Josh pedig munka miatt elutazott. A nagyszülők vették észre, hogy a kislánynak felszökött a láza