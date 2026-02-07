"Az exem elterjesztette a barátaim között, hogy mikropéniszem van"

Egy elkeseredett férfi a szakértőktől kért segítséget, miután az exe teljesen megalázta. A férfi azóta romokban hever.

"Amikor beléptem a kocsmába, a haverjaim mind kinevettek, mert egy nő, akivel szexeltem, azt mondta nekik, hogy pocsék vagyok az ágyban" - kezdte a történetét a férfi. Mint mondta 26 éves, szingli és éppen ezért élvezi is az életet. Nem szokott kihagyni egy alkalmat sem, ha szexelhet. A szóban forgó lánnyal abban a kocsmában találkozott, ahova a barátaival szokott járni. Hosszan beszélgettek, flörtöltek, majd felmentek a férfihoz.

"Hihetetlennek találtam a szexet. Csináltuk a kanapén, aztán kétszer az ágyban is, míg kidöglöttünk. Azt hittem, nagyon elégedett. Másnap ebédelni akart menni, de nekem golfmeccsem volt a haverokkal. Hívott többször, írt is, de a pályán tilos telefonálni, így nem reagáltam. Másnap este megjelent a lakásomnál. Kerek-perec megmondtam neki, hogy nem keresek hosszútávú kapcsolatot. Erre fogta magát és elment. Azt mondta, kihasználtam, és ez „tisztelettelen egy nővel szemben”. Soha nem keltettem benne azt a benyomást, hogy kapcsolatot akarok vele.

A srácok azóta folyton rajtam röhögnek. A csaj azt mondta nekik, hogy mikropéniszem van és borzalmas vagyok az ágyban. Teljesen megalázott."

A szakértő azonban megnyugtatta, hogy a barátai biztosan tudják, hogy a csaj csak bosszút állt, hiszen háromszor is szexeltek egymás után, tehát annyira nem lehetett borzalmas... Azt azonban kérdezze meg magától, vajon tényleg tiszteletlen a nőkkel? Biztos, hogy egyenesen tisztázza a nőkkel, akikkel összejön, hogy nem hosszú távú kapcsolatot keres? Mindenképpen a szex előtt közölje ezt a nőkkel, hiszen ha csak utána mondja el, valóban kihasználja őket...