"Évi 10 milliót költök arra, hogy így nézzek ki" - kitálalt a sorozatsztár, minden plasztikát bevallott

Ki emlékszik már arra, amikor a hírességek még azzal dicsekedtek, hogy a szépségüket és a fittségüket a zöld leveknek és a 8 óra alvásnak köszönhetik? Akkoriban még egy apró kis beavatkozás is tabunak számított.

Fotó: Instagram

Most már ez koránt sincs így, a sztárok egyre nyíltabban beszélnek a plasztikai műtéteikről, vagy éppen a szokatlan kozmetikai beavatkozásokról. Most éppen a britek egyik kedvenc sorozatának sztárja, Sarah Jayne Dunn vallotta be, pontosan mihez is nyúltak már szakemberek.

Sarah Jayne egyike annak a több mint 25 000 brit nőnek, akik bevallották, hogy kozmetikai műtéten estek át. A Brit Esztétikai Plasztikai Sebészek Szövetsége (BAAPS) a kozmetikai sebészeti beavatkozások összességében öt százalékos növekedését mutatta ki 2024 és 2025 között, összesen 27 462 beavatkozást végeztek 2024-ben. Elmagyarázták, hogy a növekedést nagyrészt az arcfiatalító és testkontúr-formáló eljárások számának növekedése okozta, míg a férfi kozmetikai sebészeti beavatkozások száma kismértékben csökkent.

Fotó: Instagram

A Hollyoaks sztárja számtalanszor szerepelt férfimagazinok címlapján és több bikinis fotózáson is részt vett már. Azt vallja, a szépségért meg kell szenvedni és tenni kell érte, hogy 44 évesen is dögös legyen. Miután 2021-ben kirúgták Mandy Richardson szerepéből a Hollyoaksban, Sarah Jayne rendkívül jövedelmező OnlyFans karrierbe kezdett, és szemet gyönyörködtető, hétszámjegyű fizetést produkált.

A tévésztárt rendszeresen elárasztják a követői imádó kommentjei, akik gyakran dicsérik kortalan külsejét és „lenyűgöző testalkatát”. De gyönyörű, fiatalos külseje mögött egy luxusápolási rutin rejtőzik, amelynek kezelései évente akár 22 000 fontba (10 millió forint) is kerülhetnek.

"Azért csináltatok ilyen beavatkozásokat, mert önbizalmat ad és fiatalon tart. Nem arról van szó, hogy mindenáron fiatalabbnak akarok kinézni, sokkal inkább a ragyogásról. 30 éves koromban kezdtem Botoxoltatni, de csak most látom az eredményét. Most félévente megcsináltatom."

Ezen felül havonta többször jár kozmetikushoz, ahol a mikrotűs kezeléseken át a LED-lámpásig mindent is elvégeztet magán, alkalmanként 1000 fontos áron. Felöltette az ajkait, az arcát, bár ezt a beavatkozást már bánja. Valamint feszesebbé húzták az arcát is. Bár az első ajakfeltöltését elrontották, talált egy megbízható szakembert és most már másfél évente újratölteti a száját.