"Drága helyekre viszem a barátnőm, de külön szobában alszunk - lehet, csak a pénzemet akarja?"

A neten kér segítséget egy elkeseredett férfi, miután úgy érzi, a nő, akit szeret, csakis a pénzéért van vele. A Daily Star tanácsadójának írt levelében kifejtette, még odahaza is a vendégszobában kell aludnia, ha pedig elutaznak egy hotelba, a külön szoba egyenesen kötelező. Mindezt pedig azért, mert a nő egyszerűen nem hajlandó ágyba bújni vele.

Teljesen maga alá került a férfi, aki azt érzi, az imádott nő csak a pénzére pályázik / Fotó : Nik Shuliahin / Unsplash

Úgy érzi, a nő csak a pénzét akarja

A férfi ezután a levelében kitért arra, hogy bár hivatalosan nem alkotnak egy párt a hölggyel, viszont erős barátság van köztük. Közös nyaralásokra járnak, állandóan együtt lógnak, ám mindig eljön az a pont, ahol a nő meghúzza a határt.

Mindig van valami kifogása arra, amiért fizikailag elfogadhatatlan vagyok a számára: hol az, hogy túl hangosan horkolok, hol az, hogy túl sokszor kelek fel éjszaka. Ölelkezni szoktunk, de ennél soha nem jutunk tovább. Ezt rendkívül frusztrálónak érzem. Mégis, hogy kellene éreznem magam, látszólag szívesen húz hasznot belőlem, de a szerelmemet már nem akarja?

- osztotta meg a történetét az elkeseredett férfi.

A tanácsadó, Jane a válaszában kénytelen volt közölni a levélíróval: muszáj beletörődnie, hogy a barátnője egyszerűen nem vonzódik hozzá, és semmit sem tehet, amivel ezen változtatni tud.

Fogadd el, hogy a barátodat egyszerűen nem érdekli az, amire neked szükséged van. Lehet, hogy boldogan megosztja veled a vacsoráját, az ágyát viszont már nem hajlandó

- írta meg Jane, majd arra biztatta a férfit: ne hagyja, hogy mindez lelombozza, és inkább törekedjen arra, hogy új embereket ismerjen meg, akik közt talán rálel az igazira.