Az orvosok is sokkot kaptak, megmozdult a halottnak hitt nagymama

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 21:00
A halottasházba szállították az asszonyt. A nagymama azonban ekkor még életben volt.
Bors
Az 54 éves Olive Martin holtan esett össze darlingtoni otthonában egy roham után. A mentők próbálták megmenteni a nagymama életét, de nem jártak sikerrel, így halottnak nyilvánították, és a sürgősségi osztály helyett egyenesen a halottasházba szállították. Ott azonban váratlan helyzet állt elő.

A nagymama tévesen lett halottnak nyilvánították a kórházban.
A nagymama tévesen lett halottnak nyilvánítva, az ügyben vizsgálat indult
 Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Életjeleket mutatott a halottnak hitt nagymama

Csakhogy a nagymama életben volt. Amikor a halottasházba értek vele, akkor a személyzet döbbenten fedezte fel, hogy még mutat életjeleket. A halottkém vizsgálata szerint Olive röviddel ezután agykárosodás következtében meghalt.

Tom Barclay Semple, aki Olive családját képviseli a 2023. október 13-án történt eset kapcsán, elmondta: két óra telt el úgy, hogy a nagymama nem kapott semmilyen kezelést. James Donnelly, az érintett brit mentőszolgálat képviselője megerősítette, hogy Olive „a halottasházban életjeleket mutatott”.

John Gray, a Durham Rendőrség képviselője azt mondta, bizonyíték van rá, hogy a halottasházban agyműködést is észleltek.

Amint tudomást szereztünk az esetről, vizsgálatot indítottunk és felvettük a kapcsolatot a családdal. Őszintén sajnáljuk a nekik okozott megrázkódtatást. A vizsgálat folyamatban van.

- nyilatkozta korábban Andrew Hodge mentésügyi igazgató, írja a Mirror.

Olive-re megható módon emlékszik családja: 

Édesanyánkra mindig úgy fogunk emlékezni, mint egy jószívű, elbűvölő személyre, aki pozitivitásával ösztönzött mindenkit. Ő volt a mi harcosunk, akit mindenki gyászol, aki valaha ismerte.

 

 

