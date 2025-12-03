Az orvosok is sokkot kaptak, megmozdult a halottnak hitt nagymama

Az 54 éves Olive Martin holtan esett össze darlingtoni otthonában egy roham után. A mentők próbálták megmenteni a nagymama életét, de nem jártak sikerrel, így halottnak nyilvánították, és a sürgősségi osztály helyett egyenesen a halottasházba szállították. Ott azonban váratlan helyzet állt elő.
Csakhogy a nagymama életben volt. Amikor a halottasházba értek vele, akkor a személyzet döbbenten fedezte fel, hogy még mutat életjeleket. A halottkém vizsgálata szerint Olive röviddel ezután agykárosodás következtében meghalt.
Tom Barclay Semple, aki Olive családját képviseli a 2023. október 13-án történt eset kapcsán, elmondta: két óra telt el úgy, hogy a nagymama nem kapott semmilyen kezelést. James Donnelly, az érintett brit mentőszolgálat képviselője megerősítette, hogy Olive „a halottasházban életjeleket mutatott”.
John Gray, a Durham Rendőrség képviselője azt mondta, bizonyíték van rá, hogy a halottasházban agyműködést is észleltek.
Amint tudomást szereztünk az esetről, vizsgálatot indítottunk és felvettük a kapcsolatot a családdal. Őszintén sajnáljuk a nekik okozott megrázkódtatást. A vizsgálat folyamatban van.
- nyilatkozta korábban Andrew Hodge mentésügyi igazgató, írja a Mirror.
Édesanyánkra mindig úgy fogunk emlékezni, mint egy jószívű, elbűvölő személyre, aki pozitivitásával ösztönzött mindenkit. Ő volt a mi harcosunk, akit mindenki gyászol, aki valaha ismerte.
