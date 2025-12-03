Az orvosok is sokkot kaptak, megmozdult a halottnak hitt nagymama

Az 54 éves Olive Martin holtan esett össze darlingtoni otthonában egy roham után. A mentők próbálták megmenteni a nagymama életét, de nem jártak sikerrel, így halottnak nyilvánították, és a sürgősségi osztály helyett egyenesen a halottasházba szállították. Ott azonban váratlan helyzet állt elő.

A nagymama tévesen lett halottnak nyilvánítva, az ügyben vizsgálat indult

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Életjeleket mutatott a halottnak hitt nagymama

Csakhogy a nagymama életben volt. Amikor a halottasházba értek vele, akkor a személyzet döbbenten fedezte fel, hogy még mutat életjeleket. A halottkém vizsgálata szerint Olive röviddel ezután agykárosodás következtében meghalt.

Tom Barclay Semple, aki Olive családját képviseli a 2023. október 13-án történt eset kapcsán, elmondta: két óra telt el úgy, hogy a nagymama nem kapott semmilyen kezelést. James Donnelly, az érintett brit mentőszolgálat képviselője megerősítette, hogy Olive „a halottasházban életjeleket mutatott”.

John Gray, a Durham Rendőrség képviselője azt mondta, bizonyíték van rá, hogy a halottasházban agyműködést is észleltek.

Amint tudomást szereztünk az esetről, vizsgálatot indítottunk és felvettük a kapcsolatot a családdal. Őszintén sajnáljuk a nekik okozott megrázkódtatást. A vizsgálat folyamatban van.

- nyilatkozta korábban Andrew Hodge mentésügyi igazgató, írja a Mirror.

Olive-re megható módon emlékszik családja: