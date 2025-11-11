Tízmilliószoros nap: ma kihasználhatod a legerősebb teremtő energiát

A tibeti buddhisták szerint a gondolat és a tett tízmilliószoros erővel hat ezen a napon, ami számukra ünnep. Ezért is nevezik tízmilliószoros napnak. Minden évben négy ilyen nap van, ezeken a napokon a kozmikus energiák erőteljesen hatnak. Ezeken a napokon bárki megváltoztathatja az életét és bevonzhatja régóta dédelgetett álmait - legalábbis a buddhisták szerint. De miért ne próbálnánk ki? Csak figyelj, és használd ki ezt a szuper lehetőséget, hiszen november 11. az utolsó tízmilliószoros nap ebben az évben.
A közösségi médiát elárasztották az írások és a rövid videók a legerősebb teremtő nappal kapcsolatban. Dömény István, a négy elem mestere azonban úgy gondolja, miden egyes nap teremtő lehet.
Mi teremtjük a saját valóságunkat, ezért bármely napon lehet manifesztálni, vagyis valóra váltani. Az életerő energiával kell dolgozni. Például, ülj ki a napsütésbe, csendesedj el, kapcsolódj a szívedhez és fogalmazd meg a céljaidat. Döntéseket mondj, ne azt, hogy "jó lenne ha”, hanem azt hogy „úgy döntöttem, hogy így lesz”. Ez a programozás képes megvalósítani, amire vágyunk
- mondta István. Tudományos alapokon egyébként hasonló eredményre jutott José Silva, az agykontroll módszerének megalkotója. Az agykontroll a relaxáció, az önszuggesztió és a vizualizáció technikáira épül.
Dömény István szerint a tudatalattiban lévő negatív gondolatok helyett a tudatos, célorientált gondolkodás a fontos, hiszen a tudatalattink tele van félelmekkel és negatív gondolatokkal:
A negatív gondolataink távol tartják tőlünk a teremtés pozitív tárgyát. Fontos, hogy koncentráltan, céltudatosan iktassunk ki mindent, ami eltolja tőlünk azt a pozitív valóságot, amire vágyunk.
A manifesztációra nem mindenki képes azonnal, de lehet tanulni, gyakorolni.
- tette hozzá.
A 11.11 nem hétköznapi szám, igazi varázslat rejtőzik benne! Spirituális körökben a megvilágosodás és a tudatosság napjaként emlegetik. Sokan ilyenkor új kezdetekről, vágyak bevonzásáról beszélnek. A szám ismétlődése az egyensúlyt és a belső ébredést is jelképezi. Ezen a napon sokan meditálnak, rituálékat tartanak, hogy kapcsolatba lépjenek a magasabb energiákkal. A 11.11 emlékeztet: figyelj a belső vágyakra, a lehetőségek kopogtatnak! A 11:11-es angyalszám Ez a jel a spirituális ébredés, a megerősödés és a nagy lehetőségek időszakát is jelezheti. Úgyhogy a mai nap duplán alkalmas arra, hogy az univerzum segítségét kérjük vágyaink megvalósításához, az újrakezdéshez.
