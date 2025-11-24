Nyolc héttel a rákdiagnózisa után, lánya születésnapján hunyt el az édesapa

Michael Fahey márciusban hunyt el, mindössze nyolc héttel rákdiagnózisa után. 28 éves lánya, Amy szerint szinte fel sem foghatták, mi történik velük, olyan gyorsan zajlott minden.

Rákdiagnózisa után csak pár hetet élt az apuka

Illusztráció: Unsplash

A 66 éves férfi hasnyálmirigyrákjára egy 2024 decemberében végzett rutin vizsgálat során derült fény. Amy, aki Burgess Hillben él, így emlékezett vissza:

Apa rendkívül kedves lélek volt. Mindig másokat helyezett maga elé. Borzasztó végignézni, ahogy valaki, akit ennyire szeretsz, napról napra eltűnik mellőled.

Michael képzett szakács volt, és 2002 óta egyedülálló apaként nevelte két gyermekét, Amyt és fiát, akit szintén Michaelnek nevezett el. A család rendkívül szoros köteléket ápolt, a gyerekek szinte a legjobb barátjukként tekintettek apjukra.

A férfi 2023-ban átesett egy szélütésen, emiatt rendszeres kontrollokra járt, ezek egyikén fedezték fel a daganatot. Amikor a diagnózis megszületett, Amy éppen egy 1 hónapos thaiföldi utazáson volt, így testvére csak később tudta közölni vele a hírt.

Rákdiagnózisa után csak nyolc hetet élt Michael

Hamarosan újabb szélütés érte Michaelt, ami miatt nem tudták folytatni a kezeléseket. Két héttel később, március 2-án elhunyt, éppen lánya születésnapján.

Mire a hospice-ba került, már nem volt tudatában annak, hogy haldoklik. A mentális állapota annyira romlott, hogy csupán annak örült, kikerült a kórházból. A legnehezebb dolog elmondani valakinek, akit szeretsz, hogy hospice-ba kerül, miközben ő nem érti, hogy ez mit jelent.

A Pancreatic Cancer UK adatai szerint a hasnyálmirigyrákos betegek több mint fele a diagnózis után három hónapon belül meghal.

A betegség tünetei: emésztési zavarok, hát vagy hasi fájdalom, illetve váratlan fogyás, gyakran más problémáknak tulajdoníthatók, így sokszor későn ismerik fel - írja a BBC.