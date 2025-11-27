„Az egyik percben még jól volt, a másikban már nem” – két éves kislánya temetését tervezte az anyuka, miután egy puszi miatt kórházba került

Destiny Smith majdnem a lánya temetését szervezte, amikor egy puszi miatt kórházba került és napokig küzdött az életéért.

Puszi miatt került kórházba és vesztette majdnem életét a két éves lány

Fotó: Unsplash

A 30 éves anyuka hálaadás után nem sokkal vette észre, hogy valami nincs rendben a két éves kislányával. Amikor furcsa légzés miatt orvoshoz vitte, gyorsan kiderült, hogy a kislány légúti syncytial vírust (RSV) kapott el, így helikopterrel szállították át az intenzív osztályra.

Mentőhelikopterrel szállították a PICU-ra, kétóránként lélegeztető kezeléseket kapott, miközben az oxigénszintje folyamatosan csökkent.

A lány nyolc napig küzdött az életéért az osztályon, szerencsére ma már teljesen felépült.

Majdnem életét vesztette miután puszi miatt került kórházba

Az első nap az állapota annyira romlott a sürgősségin, hogy nem tudták, túléli-e, de Destiny és partnere folyamatosan mellette voltak.

Az egyik percben még jól volt, a másikban már nem, nagyon-nagyon ijesztő volt

- mondta Destiny.

Amikor az orvosok sem tudták megjósolni, javul-e a kislány állapota, Destiny már a temetését szervezte. Szerencsére pár nap múlva elkezdett felépülni.

Az anyuka elmondta, hogy családja és barátai is puszilgatták a lányt, mielőtt elkaphatta volna a vírust, és bár nem biztos benne, hogy ez váltotta ki a betegséget, mindenképp figyelmeztetni szeretné a szülőket.

Mindig azt mondom az embereknek, hogy legyenek óvatosak azzal, amikor nem a közvetlen családtagjaik ölelik vagy puszilják meg a gyereküket, mert az ő gyermekük lehet a következő

- mondta.

Hozzátette, hogy ez nagyon fontos, mert sosem tudhatjuk, mikor és milyen gyorsan fordulhat komollyá a helyzet - írja a Unilad.