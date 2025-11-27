Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Az egyik percben még jól volt, a másikban már nem” – két éves kislánya temetését tervezte az anyuka, miután egy puszi miatt kórházba került

puszi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 20:30
fertőzésbaba
Az anyuka most egy nagyon fontos dologra figyelmezteti a szülőket. Azt hitte, nem épül fel a lánya, miután egy puszi miatt intenzív osztályra került.
CJA
A szerző cikkei

Destiny Smith majdnem a lánya temetését szervezte, amikor egy puszi miatt kórházba került és napokig küzdött az életéért.

Puszi miatt került kórházba és vesztette majdnem életét a két éves lány
Puszi miatt került kórházba és vesztette majdnem életét a két éves lány
Fotó:  Unsplash

A 30 éves anyuka hálaadás után nem sokkal vette észre, hogy valami nincs rendben a két éves kislányával. Amikor furcsa légzés miatt orvoshoz vitte, gyorsan kiderült, hogy a kislány légúti syncytial vírust (RSV) kapott el, így helikopterrel szállították át az intenzív osztályra.

Mentőhelikopterrel szállították a PICU-ra, kétóránként lélegeztető kezeléseket kapott, miközben az oxigénszintje folyamatosan csökkent.

A lány nyolc napig küzdött az életéért az osztályon, szerencsére ma már teljesen felépült.

Majdnem életét vesztette miután puszi miatt került kórházba 

Az első nap az állapota annyira romlott a sürgősségin, hogy nem tudták, túléli-e, de Destiny és partnere folyamatosan mellette voltak.

Az egyik percben még jól volt, a másikban már nem, nagyon-nagyon ijesztő volt

- mondta Destiny.

Amikor az orvosok sem tudták megjósolni, javul-e a kislány állapota, Destiny már a temetését szervezte. Szerencsére pár nap múlva elkezdett felépülni.

Az anyuka elmondta, hogy családja és barátai is puszilgatták a lányt, mielőtt elkaphatta volna a vírust, és bár nem biztos benne, hogy ez váltotta ki a betegséget, mindenképp figyelmeztetni szeretné a szülőket.

Mindig azt mondom az embereknek, hogy legyenek óvatosak azzal, amikor nem a közvetlen családtagjaik ölelik vagy puszilják meg a gyereküket, mert az ő gyermekük lehet a következő

- mondta.

Hozzátette, hogy ez nagyon fontos, mert sosem tudhatjuk, mikor és milyen gyorsan fordulhat komollyá a helyzet - írja a Unilad.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu