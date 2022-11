Ezt mondta az összeomlás után a Dancing With The Stars versenyzője

– Nagyon sok mindent köszönhetek emberileg és sportolóként is a Dancing With The Starsnak. A hozzáállásom például nagyon sokat változott, és ezt a sportolói karrieremben is tudom a jövőben kamatoztatni. Most már elhiszem, hogy meg tudok csinálni olyan dolgokat is, amiről az első pillanatban azt hiszem, hogy nem fog menni. Ezért örökké hálás leszek. Illetve azért is, mert az emberek komolyan vettek, így végtére megmutattam, hogy nem én lettem a műsor bohóca!