Ignác bácsi újra az utcán – valaki kényszeríti a koldulásra?

Ignác bácsi neve ismerős lehet: a 79 éves bácsi történetéről mi is írtunk már korábban, miután egy koldusmaffia áldozata volt. Sokan megnyugodtak, amikor utoljára hallottak róla, miután úgy tűnt, hogy Ignác bácsi sorsa végre jobbra fordulhat és kiszabadulhat az őt koldulásra kényszerítők karmai közül. Valami azonban félrement, miután egy olvasónktól azt az információt kaptuk, hogy Ignác bácsi ismét az utcán koldul.

Úgy tűnt, hogy minden jóra fordulhat, ám nemrég kiderült, hogy Ignác bácsi megint a Keletinél koldul, mire kényszerítik az idős nyugdíjast? / Fotó: Timur Weber / Pexels (illusztráció)

Ignác bácsit ismét kényszeríthetik a koldulásra

Egy olvasónk jelezte a szomorú hírt, miszerint

nem sok nyugta volt Ignác bácsinak, aki a TV2 Napló című műsorából is ismerős lehet.

Mint az a környezet is, amelyben nemrég ismét felbukkant a Keletinél - olvasónk szerint minden bizonnyal ezúttal sem önszántából.

Ignác bácsi újra koldul. Minden nap kiviszik a Keleti pályaudvarhoz, a metró bejárata mellé, és erre kényszerítik. Többször is kérdeztem tőle, hogy mi van a nyugdíjával, de mindhiába: érdemi választ nem tudott adni. Sajnos fogalma sincs róla, hol lehet a nyugdíja – azt ugyanis elveszik tőle azok, akik a koldulásra kényszerítik. Ez egyszerűen borzasztó, ezért is fordultam önökhöz. Jó lenne, ha valaki végre tenne valamit, ami végleg megoldja szegény Ignác bácsi helyzetét!

A helyzet rendkívül súlyos: az idős férfi nemcsak társadalmilag, de anyagilag is teljesen kiszolgáltatottá vált. Korábban mentőakcióval próbálták kiszakítani a koldusmaffiából, de úgy tűnik, a problémát nem sikerült végleg megoldani. Pedig

mihamarabbi és tartós megoldásra van szükség annak érdekében, hogy Ignác bácsi végre biztonságban és a jól megérdemelt nyugalomban tölthesse a napjait – ahelyett, hogy a Keleti pályaudvar lépcsőin koldulna kényszerből.

Ignác bácsi esete sajnos intő példa arra is, hogy a leginkább kiszolgáltatottak milyen könnyen válnak újra áldozattá.