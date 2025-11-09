„Halott emberek haját gyűjtöm – egyesek szerint undorító, de én lenyűgözőnek találom”

Beckie-Ann Galentine élete nagy részét mások életének és halálának ereklyéi között töltötte. Wethersfieldi otthona, Connecticut államban, archívummá változott, minden szobában található valami, amit egy kísértetjárta épületből vagy egy régmúlt életből mentettek ki.

Halott emberek haját gyűjti a nő

Inkább gondnokként, mint gyűjtőként jellemzi magát, olyan tárgyakra "vigyáz", amelyek egykor mély jelentéssel bírtak idegenek számára. Legszembetűnőbb darabjai közé tartozik egy rendkívüli emberi hajgyűjtemény.

„Nem hiszem, hogy mind kísértetjárta, de ez az utolsó kapcsolat, ami ezeket az embereket a földhöz kötötte” – mondja a 35 éves paranormális nyomozó. „Akár 180 éves emberi haj keretekben vagy szentimentális kompozíciókban, emberi hajból készült koszorúk, emberi hajjal díszített ékszerek. Az ilyen dolgokat szeretem, mert valakinek valaha különleges volt, és fontos, hogy szinte gondnokként védjem ezeket a tárgyakat.”

Beckie-Ann körülbelül egy tucat hajkoszorúval, valamint levágott tincsekkel rendelkezik, fényképekkel, gyertyákkal és temetési szalagokkal együtt. Az egyik legkedveltebb darabja egy bekeretezett gyűjtemény egy kisfiú fürtjeiről és tejfogairól, amelyeket akkor vágatott le, amikor elég idős lett ahhoz, hogy elhagyja a gyermekkorában viselt hosszú loknikat. Gyűjteményében halálesetkor levágott hajtincsek is találhatók.

Az egyik kompozícióban egy gyertya látható, amelyet egy haldokló kéz tartott több mint egy évszázaddal ezelőtt. „Ez számomra nem undorító. Nincs szaga, ami a legnagyobb kérdés, amit az emberek feltesznek. A haj keratinvegyületet tartalmaz, így nem bomlik le” – mondja Beckie-Ann. „Ha megpróbálnánk kidobni ezt a cuccot, csak egy hulladéklerakóban állna. Ezért tartott ki ilyen sokáig, ezért érzem felelősségemnek, hogy biztonságban tartsam és elmeséljem a történetét.”

Miután Connecticutba költözött, egy olyan közösségre talált, amely nyitottabb volt a szokatlan dolgokra, és paranormális nyomozóként kezdett dolgozni annak ellenére, hogy fél a szellemektől. „Valahányszor érzek valami megmagyarázhatatlant, továbbra is nyugtalanító érzésem lesz” – mondja. Ma az Egyesült Államokban utazgat, kísértetjárta szállodákat, házakat és vállalkozásokat vizsgál, és megállapításait több mint egymillió követővel osztja meg a TikTokon és az Instagramon, ahol My Bloody Galentine néven posztol.