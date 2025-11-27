Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
„Lebénultam” - Családi kirándulás közben szenvedett balesetet az anyuka

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 15:30
bénulásaneurizma
Élete percek alatt megváltozott. A családi kirándulás sötét fordulatot vett.

Ami egy szórakoztató családi kirándulásnak ígérkezett, egy anyuka legnagyobb rémálmának bizonyult. Július 6-án Dena Suihkonen négy unokájával töltötte a napot a minnesotai Breitung Township Piknikben, amikor egy nem várt fordulat következett be.

családi kirándulás
Baleset történt a családi kiránduláson / Fotó: Freepik.com

Baleset történt a családi kirándulás közben

Az 59 éves Dena, aki mentősként dolgozott, munkatársaival felváltva merültek el egy zsákoló tartályban, aminek végül rossz vége lett. A Tower Aerea mentőszolgálatának az igazgatója és Dena is felváltva merültek el a tartályban, de az ülés, amin ült, hirtelen két méter magasba dobta fel, mielőtt a földre zuhant volna.

A hátsóm a földre csapódott, és ezáltal eltört a T 12-es csigolyám, ami károsította a gerincvelőmet

- idézi Dena szavait a People.

Bár a tömegben lévők többsége nem is sejtette azonnal, hogy súlyosan megsérült, de közölte, hogy hívjanak mentőt, mert nem érzi a lábait. A férje - akivel negyven évig voltak házasok - szintén látta mi történt és rohanni kezdett felé. 

Az elsősegélynyújtó csapat gyors reagálásának köszönhetően Dena-t a legközelebbi traumatológiai központba vitték, a duluth-i Essentia Health-St. Mary's Medical Centerbe.

Ott kiderült, hogy többszörös gerinctörést szenvedett el, majd sürgősségi gerincfúziós műtéten esett át és egy hetet töltött az intenzív osztályon. Ezután majd negyven napig a fekvőbeteg rehabilitációs részen tartózkodott.

Lebénult és a gerinctörés szövődményeivel küzd, ugyanis a vérvizsgálatok kimutatták, hogy több agyi aneurizmája is volt, amelyek bár nem kapcsolódtak a balesethez, de kezelni kellett. Ari Richard, Dena lánya szerint több műtéten is átesett a stabilizáció miatt, de további beavatkozásokra lesz szükség. 

A rendkívül aktív életmódról most paraplegikussá váltam, és új módszereket tanulok, hogy aktív maradjak

- mondja Dena, aki sejtette, hogy valami komoly baja van.

Számára még is az a legnehezebb, hogy nem tud elsősegélynyújtóként hasznos tagja lenni a közösségnek, sérülése miatt, ráadásul mozgáskorlátozott életmódja szerint akadálymentesíteni kellene a lakásukat, ami pénzbe kerül. ,,Nagyon büszkék voltunk arra, hogy kifizettük a házunkat, de nem tudok felmenni az emeletre a hálószobákba, és a konyhám sincs úgy berendezve, hogy használhassam... a ház most nem igazán működik számomra.”

Dena elárulta, hogy ügyvédet fogadott, aki a munkahelyi kártérítési ügyekre és a személyi sérülésekre szakosodott. Családja, beleértve négy unokáját is, próbálják feldolgozni a történteket. 

Nem számít, mit hoz a jövő, 27 éves lánya, Gabby Gross elmondta, hogy édesanyja a legkitartóbb ember, akit ismer és nem fogja feladni. 

Mindannyian azt gondoltuk, hogy mi fogunk segíteni neki megbirkózni a nehézségekkel, de ő mindig is az erőnk volt

- árulta el.

 

