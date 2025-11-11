Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Gőzölgő Tisza, álmos fák: nézd meg, hogyan altatja az ősz az Alföldet

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 12:15
Lélegzetelállító fotók mesélnek arról, hogyan köszöntött be az ősz a vidékre. Egy profi fotós megörökítette, hogyan álmosodik el a táj, miként hullajtják leveleiket az Alföldön a fák és kebelezi be a kora hajnali köd Szeged városát. Fantasztikusak ezek az őszi alföldi felvételek!
E. R. A.
A szerző cikkei

Ahogy eljött az ősz, úgy a táj is körülöttünk új köntösbe bújt. Miközben a szürke hétköznapokban mindenki rohan, a természet lassan álomba szenderül. Egy szegedi fotós, Sütő Máté megörökítette, hogyan fest ebben az évszakban Szeged és környéke. Mutatjuk az Alföldről mesélő fotókat.

Lélegzetelállító fotók Szegedről és az Alföldről / Fotó: Sütő Máté/Sütő's Photography 

Alföld ősszel

Máté minden szabadidejét a természet fotózásával tölti. A 27 éves szegedi férfi régóta járja az Alföld tájait, hogy egy olyan pillanatot csípjen el, amellyel mesél a táj. Minden évszakban körbefotózza Szegedet és környékét.

Itt született édesapám és itt temettem el. Én is itt születtem, itt éltem, amióta létezem és talán itt is ér majd véget az életem. Szeretem az Alföld folyóit, fáit, ősszel a darvakat és a ködben bolyongó ludakat, az őzeket, a nyulakat, a téli zúzmarát, ahogy elfedi a kopárság unalmát, a tavaszi virágokat és a nyári tikkadt búzatáblák fölött robogó viharokat 

– árulta el Máté a Borsnak.

Se veled, se nélküled

Ahogy eddig minden évben, idén ősszel sem ült a babérjain. Fényképezőgépet ragadott és körbebarangolta a napfény városához közeli helyeket. Lélegzetelállító fotóin a nappali fény simogatja az álmos fákat, a Tisza felett röpködő madarak áttörik a ködöt.

Egy se veled, se nélküled kapcsolatot akartam elkapni. A belefáradást és a pihenést

– árulta el a fotós.

Facebook-oldalán meseszép fotókat osztott meg, amelyek közül a Bors szemezgetett.

Mutatjuk az őszi Alföldet Máté szemén keresztül!

Fotó: Sütő Máté/Sütő's Photography
Fotó: Sütő Máté/Sütő's Photography

 

 


 

 

