Ágya lett a börtöne Rolandnak, legnagyobb álma, hogy dolgozhasson

Különleges betegséggel jött a világra a 45 éves Peres Roland. Izmai fokozatosan leépülnek, a végtagjait csak segítséggel tudja használni. Mégis tele van ötletekkel. Dolgozni szeretne, mert úgy gondolja, hogy még így is hasznossá tudná tenni magát. Édesanyja egyedül gondoskodik róla, ezért úgy gondolta, hogy a munkájából befolyt összeggel őt szeretné támogatni.

Fotó: olvasói

Roland tele van álmokkal, és tervekkel

Hasznossá szeretné tenni magát Peres Roland, akiről gyermekkorában még szinte meg sem lehetett mondani, hogy beteg. Ekkor még tudott elektromos kerekesszékkel közlekedni. Az évek során azonban nagyon sokat romlott az állapota, és az ágya lett a börtöne.

Annak ellenére, hogy csak a speciális ágyammal együtt tudok közlekedni még tele vagyok ötletekkel. Számítógépen keresztül tartom a kapcsolatot a világgal, és dolgozni is tudnék rajta. Lehetnék akár diszpécser, vagy online segítő. Az is eszembe jutott, hogy a világhálón keresztül akár megtaníthatnék idősebb embereket a számítógép használatára. De jól tudok szerkeszteni képeket, hanganyagokat, és videókat is

- mondja lelkesen Roland, aki régebben már készített marketing videókat is.

A betegségem miatt sajnos tudom, hogy mennyire kényelmetlenek a kerekesszékek, és a speciális ágyak. Ezért kitaláltam olyan eszközöket, amik a hozzám hasonló mozgáskorlátozottak életét könnyítenék meg. Úgy gondolom, hogy személyre lehetne szabni ezeket, hogy kényelmesebb, és funkcionálisabb legyen a használója számára

- zárja a beszélgetést Roland, aki bízik benne, hogy felfedezi valaki a benne rejlő tehetséget, lehetőséget, és akkor talán dolgozhatna is.