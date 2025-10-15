"Azt hittem, fuldoklom" – Ritka betegségét legnagyobb ellenségének sem kívánná a fiatal nő

Shelby Edge általános iskolás korában még nem sejtette, hogy az élete egy ritka betegség, az eozinofil nyelőcsőgyulladás miatt fog teljesen megváltozni.

Ritka betegségét, legnagyobb ellenségének sem kívánná a fiatal nő

Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

Ebédnél ültem, spagettit ettem, amikor hirtelen úgy éreztem, hogy valami megakadt a torkomban. Azt hittem, fuldoklom, pánikba estem, de végül nem történt semmi

- emlékezett vissza Shelby egy iskolai napjára.

Ritka betegsége évekkel később tért vissza

A félelem azonban ott maradt és a következő egy hónapban szinte alig tudott enni. Az iskolai dolgozók evészavarra gyanakodtak, de a tünetek egyszer csak elmúltak. Évekkel később azonban a betegség újra és sokkal komolyabban jelentkezett.

Folyamatosan azt éreztem, hogy valami meg van akadva a torkomban és ez az érzés nyolc hónapig nem múlt el. Mindenki látta rajtam, hogy beteg vagyok.

Shelby alig tudott szilárd ételt fogyasztani, és úgy érezte, mintha a teste saját magát támadná meg. Bármit evett, úgy érezte, hogy megakad.

Az eozinofil nyelőcsőgyulladás egy krónikus immunbetegség, amely során egy bizonyos típusú fehérvérsejt, az eozinofil gyulladást okoz a nyelőcsőben. Ez gyakran ételallergiákra, savas refluxra vagy egyéb allergénekre adott reakcióként jelentkezik, és súlyos nyelési nehézségeket, fájdalmat, illetve pánikot idézhet elő.

Az emberek nem értik, milyen érzés ez. Képzeld el, hogy naponta háromszor rettegsz az evéstől. Az egész világ az étel körül forog... ez borzasztó.

Shelby ma már nem eszik tejtermékeket, kenyeret, és szinte kizárólag puha állagú ételeket fogyaszt. Ritkán eszik nyilvános helyen, mert szégyelli az állapotát - írja a UniLad.