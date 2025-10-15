Olaszliszkai lincselés: 19 éve ölték meg Szögi Lajost, gyilkosai így élnek most - Galéria

Épp ma 19 éve, hogy Olaszliszkán egy ártatlan családapát halálra vert a feldühödött tömeg, mert azt gondolták, hogy a férfi elsodorta az egyik helyi kislányt, Kittikét. Kitti átszaladt az úton, éppen akkor, amikor Szögi Lajos két lányával, Emesével és Zsófival arra kocsikázott. A kislány vélhetően megbotlott és beesett az árokba, a család azonban azt hitte, hogy az autó ütötte el. Pedig nem. Sőt a későbbi vizsgálatok bebizonyították, hogy az autó hozzá sem ért, még a visszapillantója sem súrolta a kislányt. Lajos kiszállt, hogy megnézze jól van-e a kicsi, ekkor vált az olaszliszkai lincselés áldozatává.
2006. október 15-e a magyar kriminalisztika egyik legsötétebb napja. Egy biológia-földrajz szakos tanár vesztette életét, ráadásul szörnyű kínok között. Pedig Lajost mindenki nagyon szerette, a helyi közösség megbecsült tagja volt, rendszeresen szervezett biológia táborokat és természetismereti túrákat. Három gyermeket nevelt, halálakor a legkisebb, Zsófika mindössze ötéves volt. Az autó hátsó ülésén, a 14 éves Emesével ő is végignézte, ahogy apját halálra rugdossák.
Mikor Lajos látta, hogy egy feldühödött tömeg tart felé, megpróbált elhajtani a helyszínről, azonban Kitti bátyja gyorsabb volt, felugrott a motorháztetőre, öklével beverte a szélvédőt, majd kirángatta Lajost az autóból. Ekkorra már odaért Kitti apja és több rokon is, akik önmagukból teljesen kivetkőzve, brutálisan bántalmazták a vétlen sofőrt.
Ütötték, rúgták, ahol tudták, de elsősorban a fejét célozták meg. Az egyik elkövető nekifutásból egy akkorát rúgott Lajos feje felé, hogy a földön fekvő férfi teljesen átfordult a másik oldalára.
A brutális bántalmazást rengetegen nézték végig, mégsem avatkozott közbe senki. Mindössze egy idős férfi szólt oda, hogy hagyják abba a bántalmazást, mert a férfi meg fog halni.
A feldühödött tömeg Lajos lányait sem kímélte, azt ordították nekik, hogy meg fogják erőszakolni őket, ha nem fogják be a szájukat. A nagyobb lány aztán egy ponton kiszállt a kocsiból, odalépett édesapjához, akinek az arca ekkor már felismerhetetlen volt az ütlegelések következtében. Hallotta, ahogy édesapja hörög, majd végleg elcsendesedett.
Karon fogta kishúgát és szaladni kezdett. Egy arra járó asszonytól kértek segítséget, aki tárcsázta a mentőket, majd az édesanyjukat is.
A kiérkező mentők azonban már nem tudták megmenteni a férfi életét, Lajos belehalt a közel 100 ütésbe és rúgásba.
Lajos halála soha nem múló seb a családja és a közössége számára. Temetésére több ezren mentek el. Családja minden évben kilátogat a támadás helyszínére és koszorút tesz az emlékműhöz, amit még 2006-ban állítottak.
A tárgyalás másodfokon végül 2009. novemberében ért véget, ekkor a nyolc vádlottból hárman életfogytig tartó fegyházbüntetést kaptak. Ők leghamarabb 30 év letöltése után, vagyis 2036-ban bocsáthatók feltételes szabadságra. A tettesek egyikét 17 évre, két másik támadó társukat pedig 15-15 évre ítélték. Az embertelen bántalmazásban részt vett két fiatalkorú is, ők 10-10 évet kaptak a fiatalkorúak börtönében, de két évvel később még tovább folytatódott az ügy, amikor további négy vádlott állt bíróság elé a hatóság félrevezetése és hamis tanúzás miatt.
Az elkövetők közül a 17 évre ítélt H. Dezső 2019. júliusában szabadult a szegedi Csillagból, a börtönben tanúsított jó magaviselete miatt.
