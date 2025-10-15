Olaszliszkai lincselés: 19 éve ölték meg Szögi Lajost, gyilkosai így élnek most - Galéria

Épp ma 19 éve, hogy Olaszliszkán egy ártatlan családapát halálra vert a feldühödött tömeg, mert azt gondolták, hogy a férfi elsodorta az egyik helyi kislányt, Kittikét. Kitti átszaladt az úton, éppen akkor, amikor Szögi Lajos két lányával, Emesével és Zsófival arra kocsikázott. A kislány vélhetően megbotlott és beesett az árokba, a család azonban azt hitte, hogy az autó ütötte el. Pedig nem. Sőt a későbbi vizsgálatok bebizonyították, hogy az autó hozzá sem ért, még a visszapillantója sem súrolta a kislányt. Lajos kiszállt, hogy megnézze jól van-e a kicsi, ekkor vált az olaszliszkai lincselés áldozatává.

A rendőrök éppen azt rekonstruálják, hogy pontosan mi történt Szögi Lajossal, az olaszliszkai lincselés áldozatával

Fotó: Máté Péter / Bors

2006. október 15-e a magyar kriminalisztika egyik legsötétebb napja. Egy biológia-földrajz szakos tanár vesztette életét, ráadásul szörnyű kínok között. Pedig Lajost mindenki nagyon szerette, a helyi közösség megbecsült tagja volt, rendszeresen szervezett biológia táborokat és természetismereti túrákat. Három gyermeket nevelt, halálakor a legkisebb, Zsófika mindössze ötéves volt. Az autó hátsó ülésén, a 14 éves Emesével ő is végignézte, ahogy apját halálra rugdossák.

Kitti egész családja nekiesett Lajosnak

Mikor Lajos látta, hogy egy feldühödött tömeg tart felé, megpróbált elhajtani a helyszínről, azonban Kitti bátyja gyorsabb volt, felugrott a motorháztetőre, öklével beverte a szélvédőt, majd kirángatta Lajost az autóból. Ekkorra már odaért Kitti apja és több rokon is, akik önmagukból teljesen kivetkőzve, brutálisan bántalmazták a vétlen sofőrt.

Ütötték, rúgták, ahol tudták, de elsősorban a fejét célozták meg. Az egyik elkövető nekifutásból egy akkorát rúgott Lajos feje felé, hogy a földön fekvő férfi teljesen átfordult a másik oldalára.

A brutális bántalmazást rengetegen nézték végig, mégsem avatkozott közbe senki. Mindössze egy idős férfi szólt oda, hogy hagyják abba a bántalmazást, mert a férfi meg fog halni.

Kislánya már csak a halálhörgését hallotta

A feldühödött tömeg Lajos lányait sem kímélte, azt ordították nekik, hogy meg fogják erőszakolni őket, ha nem fogják be a szájukat. A nagyobb lány aztán egy ponton kiszállt a kocsiból, odalépett édesapjához, akinek az arca ekkor már felismerhetetlen volt az ütlegelések következtében. Hallotta, ahogy édesapja hörög, majd végleg elcsendesedett.