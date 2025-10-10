Felcserélt újszülöttek: Két nő 35 év után jött rá, hogy születésükkor mi történt

Felcserélt újszülöttek - minden szülő rémálma, hogy a születés után nem a saját gyermekét viszi haza a kórházból. Két osztrák nő esetében is így történt, mindketten egy véletlennek köszönhetik, hogy fényt derült az igazságra. A két család azóta szoros kapcsolatot ápol egymással.

A felcserélt újszülöttek ma már 35 évesek, és igazán jó kapcsolatot ápolnak egymással Fotó: Unsplash.com

A felcserélt újszülöttek 25 évvel később jöttek rá, az igazságra

Két osztrák nő, Doris Grünwald és Jessica Baumgartner egészen életük közepéig nem tudták, hogy nem a biológiai szüleik nevelték őket. A két nő 1990 októberében, koraszülöttként jött világra egy osztrák kórházban, de röviddel születésük után véletlenül felcserélték őket, és így mindketten a másik családjával mentek haza. - írta a People magazin.

A titokra több mint húsz évvel később derült fény: Doris 2012-ben véradás közben tudta meg, hogy nem áll biológiai rokonságban szüleivel, Evelin és Josef Grünwalddal. Azonban hiába próbálták évekig megtalálni a másik családot, nem jártak sikerrel. Jessica esetében akkor következett be a nem várt fordulat, amikor terhes lett és a vizsgálatok során kiderült, hogy vércsoportja nem egyezik szüleiével. Egy orvos ekkor megemlítette neki a korábban megoldatlan „felcserélt újszülött” esetet, amelyben Doris érintett volt. Nem sokkal később a két nő a Facebookon keresztül felvette egymással a kapcsolatot, majd személyesen is találkoztak. „Azonnal megtaláltuk a közös hangot” – mesélte Doris. – „Leírhatatlanul jó érzés volt.”

A történet mély érzelmeket váltott ki mindkét családban. Doris biológiai édesanyja, Monika Derler így emlékezett vissza:

Az első gondolatom az volt, hogy Jessica mindig is a mi gyerekünk marad. De amikor megláttam Dorist, csak azt tudtam gondolni: ő egy tünemény.



Evelin Grünwald, aki Dorist nevelte, hozzátette:

Számomra most nagyobb lett a családunk, és végre megnyugvást találtam.

A kórház képviseletében Gebhard Falzberger, az intézmény akkori műveleti vezetője bocsánatot kért a hibáért: „Mélyen sajnáljuk, hogy ez a tévedés annak idején megtörténhetett.” 2016-ban a BBC arról számolt be, hogy a Grünwald család ügyvéd segítségével kártérítést kapott, és jogilag is örökbefogadta Dorist. A Derler család is hasonló lépéseket fontolgat. Mindkét nő igyekszik a jelenre koncentrálni, nem a múltra. „Számomra nem az a fontos, mikor történt pontosan a csere” – mondta Jessica. – „Nem haragszom senkire, sem nővérre, sem másra. Ilyesmit senki sem csinál szándékosan.”