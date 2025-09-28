"Az anyósom undorító viselkedése kikészített, de az volt az utolsó csepp, ahogy a babánkkal bánt"

A szerencsések csak filmen láthatták eddig, milyen, amikor egy anyós már az első pillanatban nem kedveli fia választottját. A barátnő sorozat egyik fő szála is éppen ez. Cherry izgulva találkozik párja édesanyjával, Laurával. Virágot is visz neki, hogy jobb benyomást keltsen. Erre Laura a érzéketlenül csak ledobja az asztalra a csokrot.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Sokak számára ez nem csak egy film, hanem a húsbavágó valóság. A 40 éves Ayla Tash is a saját bőrén tapasztalta, milyen egy bántó anyós.

"Ő is ledobta a neki vitt virágokat, csak nem az asztalra, hanem a földre. És még mindig kiráz a hideg a szörnyűségek emlékétől, amiket akkor tett, amikor a fiával voltam. Bár a szemembe udvarias volt, de a hátam mögött ocsmány módon beszélt rólam Jackie, a sógornőmmel folyamatosan szidtak a barátaim és a családom előtt – még a saját szomszédaim előtt is.

Rendszeresen mondta a fiának, Simonnak, hogy nem vagyok elég jó neki, és unszolta, hogy hagyjon el, annak ellenére, hogy van egy közös gyerekünk. Végül sikerrel járt, és elváltunk. Egyszerűen nem bírtam tovább elviselni az undorító viselkedését" - kezdte történetét a nő.

Ayla azt is bevallotta, az anyós áskálódása olyan károkat okozott a kapcsolatukban, hogy még mindig nem beszél a volt férjével, pedig van egy 6 éves közös gyerekük.

Az anyós állandóan megjegyzéseket tett rá. Ha nagy ritkán beugrottak hozzá reggelizni és a nő gyümölcsöt kért a szalonna és a rántotta helyett, az anyósa elkezdte pocskondiázni, hogy mit képzel és mennyire "fura". Az anyós azt se engedte, hogy a pár együtt töltse a szombat estét ahelyett, hogy a fia meglátogatja őt.

"Jackie-nek folyton tudnia kellett, hol van Simon. Naponta ezerszer felhívta és üzeneteket küldött neki, pedig csak pár házzal lakott arrébb. Ha véletlenül délelőtt 11-kor szexeltünk, akkor legalább 6 hívás és üzenet jött közben. Könyörögtem a férjemnek, kapcsolja ki, mert megöli a pillanatot..."

Az anyósnak kulcsa volt a pár lakásához és a legváratlanabb pillanatokban jelent meg bejelentés nélkül.

"Egyik reggel még félálomban csoszogtam ki a konyhába kávéért egy szál bugyiban, amikor ott állt az anyósom és éppen mosogatott. Amikor szóltam Simonnak, hogy túlzó az anyja viselkedése, még én voltam a rossz, mert nekem miért fáj, hogy ennyire gondoskodni akar a fiáról..."