Nem semmi szám: 116 éves lett a világ legidősebb embere

116 éves lett a világ legidősebb embere, a brit Ethel Caterham - írta meg a BBC online kiadása csütörtökön.

116 éves lett a világ legidősebb embere / Fotó: Lan Gao / Unsplash (Illusztráció)

Caterham, aki egy idősek otthonában él a surrey-i Lightwaterben, áprilisban lett a legidősebb élő ember, miután a brazil apáca, Inah Canbarro Lucas nővér 116 éves korában elhunyt.

1909. augusztus 21-én született, ezzel ő VII. Eduárd brit király utolsó élő alattvalója. VII. Eduárd ükunokája, III. Károly 2024-ben képeslapot küldött neki a 115. születésnapja alkalmából.

Caterham asszony három évvel a Titanic katasztrófája előtt, valamint nyolc évvel az októberi orosz forradalom előtt született, és két világháborút is átélt.

The world’s oldest living person, Ethel Caterham, turns 116 today. pic.twitter.com/5v0FszGIou — Pop Base (@PopBase) August 21, 2025

A hampshire-i Shipton Bellingerben született nyolc gyermek közül a második legfiatalabbként, majd a wiltshire-i Tidworthben nőtt fel. Tinédzserként Indiában dolgozott, később pedig Hongkongban és Gibraltáron élt férjével, Normannal, aki alezredes volt a hadseregben. A lightwateri idősek otthona által kiadott közleményben azt írták, Ethel és családja nagyon hálásak minden kedves üzenetért és az iránta tanúsított érdeklődésért- írja az MTI.

Ethel csendesen tölti a napot a családjával, hogy a saját tempójában élvezhesse a születésnapját

- tették hozzá.