Nem semmi szám: 116 éves lett a világ legidősebb embere

116 éves lett a világ legidősebb embere, a brit Ethel Caterham - írta meg a BBC online kiadása csütörtökön.
Caterham, aki egy idősek otthonában él a surrey-i Lightwaterben, áprilisban lett a legidősebb élő ember, miután a brazil apáca, Inah Canbarro Lucas nővér 116 éves korában elhunyt.
1909. augusztus 21-én született, ezzel ő VII. Eduárd brit király utolsó élő alattvalója. VII. Eduárd ükunokája, III. Károly 2024-ben képeslapot küldött neki a 115. születésnapja alkalmából.
Caterham asszony három évvel a Titanic katasztrófája előtt, valamint nyolc évvel az októberi orosz forradalom előtt született, és két világháborút is átélt.
A hampshire-i Shipton Bellingerben született nyolc gyermek közül a második legfiatalabbként, majd a wiltshire-i Tidworthben nőtt fel. Tinédzserként Indiában dolgozott, később pedig Hongkongban és Gibraltáron élt férjével, Normannal, aki alezredes volt a hadseregben. A lightwateri idősek otthona által kiadott közleményben azt írták, Ethel és családja nagyon hálásak minden kedves üzenetért és az iránta tanúsított érdeklődésért- írja az MTI.
Ethel csendesen tölti a napot a családjával, hogy a saját tempójában élvezhesse a születésnapját
- tették hozzá.
A valaha élt legidősebb ember, akinek az életkora bizonyítható volt, a francia Jeanne Louise Calment volt, aki 1997-ben halt meg 122 éves és 164 napos korában.
