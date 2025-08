„Bárcsak ne siettük volna el az esküvőt” – 10 héttel az első randi után már terhes volt az asszony

Egy nő mesélte el történetét, aki tíz héttel az első randevú után már gyermeket várt új partnerétől. Egy koncerten ismerkedtek meg, kapcsolatuk gyorsan lángra kapott, és elválaszthatatlanná váltak. A férfi egyáltalán nem rettent meg a terhesség hírétől, mivel szerették egymást, így néhány héttel később már össze is házasodtak. Három évvel később a nő ismét várandós, ám közben a kapcsolatuk viharossá vált. Ezt követően tette csak fel magának a kérdést: talán elsiették az esküvőt?

A nő párkapcsolata a második várandóssága alatt romlott meg igazán. Talán elsiették az esküvőt? (Képünk illusztráció) / Fotó: Pexels

Hirtelen jött gyerek, gyors esküvő: jó ötlet?

A kezdeti szenvedély mára veszekedésekké és feszültséggé alakult. Bár szeretik egymást, a folyamatos stressz, a szülői szerepek és a munkahelyi terhek teljesen felemésztették a romantikát. Több alkalommal is előfordult, hogy egyikük dühösen elhagyta a közös otthont, ami csak tovább rontotta a helyzetet. A nő nem érti, hogyan jutottak idáig, mivel egykor egymás legnagyobb támaszai voltak, ma pedig apróságokon is vitáznak. A kölcsönös sérelmek és ki nem mondott feszültségek miatt úgy érzi, eltévedtek az úton. "Szeretjük egymást, de a kapcsolatunk csodásan szenvedélyesből határozottan ingataggá vált. Stresszes szülővé válni és keményen dolgozni. A romantika egyértelműen eltűnt" – magyarázta a névtelenséget kérő nő a The Mirror párkapcsolati tanácsadó rovatának kiöntve a szívét.

Nem vagyok benne biztos, mi történt. Annyira egy hullámhosszon voltunk és támogattuk egymást, most pedig minden apróságon veszekszünk. Úgy érzem, mindketten neheztelünk a másikra

– jelentette ki a nő, aláhúzva: kapcsolatuk azonban továbbra is szeretetre épül, és hisz abban, hogy egymásnak lettek teremtve.

A brit lap párkapcsolati tanácsadója, Coleen Nolan szerint nem meglepő, hogy ennyi életfordulat után feszültséget éreznek. Míg más párok éveket töltenek egymás megismerésével, ők már a kapcsolat elején a legnagyobb kihívásokkal szembesültek: szülővé válás, közös háztartás, munka és a házasság.

A szakértő arra biztatja őket, hogy ne ostorozzák magukat, inkább tudatosítsák, hogy rengeteg dolgot vállaltak magukra rövid idő alatt! Fontos, hogy újra időt szánjanak egymásra – akár egy közös vacsorát, sétát, vagy egy estét kettesben a nagyszülők segítségével. A kulcs a kommunikációban rejlik, vagyis őszintén meg kell beszélniük érzéseiket, nehézségeiket, és azt is, mi váltja ki a konfliktusokat.