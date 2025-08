Pokoli házasság: 17 évesen akarata ellenére férjhez adták, most hősiesen küzd a fiatal nő

Egy amerikai nő, Brittany Bee megdöbbentő részletességgel számolt be arról, milyen volt 17 évesen férjhez menni egy nála sokkal idősebb férfihoz, akivel korábban már érzelmileg és fizikailag is bántalmazó kapcsolatban állt. Története most a gyerekházasság elleni kampányok egyik szimbólumává vált.

A szörnyű házasság majdnem tönkretette a nő életét.

Fotó: Motortion Films / Shutterstock

Brittany, konzervatív, vallásos közösségben nőtt fel, ahol a külvilág veszélynek számított, a technológia használata korlátozott volt, és a szigorú szabályok között alig maradt hely az egyéni döntéseknek. Ebben a környezetben ismerte meg azt a férfit, aki éveken át manipulálta őt, majd fiatalkorúként elcsábította. Miután a lány egy időre eltűnt a családja elől, szinte bűnhődésként döntöttek úgy, hogy feleségül kell mennie a férfihoz. A házasság során újabb bántalmazásokat szenvedett el, és csak akkor tudott elválni, amikor betöltötte a 18. életévét.

Felnőttként komoly traumákkal kellett szembenéznie, és hosszú utat járt be, mire stabil párkapcsolatban, családanyaként és aktivistaként új életet kezdett. Most már férjével és közös gyermekükkel él, és célul tűzte ki, hogy nyilvánosan beszél múltjáról – nem önsajnálatból, hanem azért, hogy felhívja a figyelmet az Egyesült Államokban ma is létező gyerekházasságokra.

Brittany Bee kampányai és közösségi médiás posztjai révén emberek tízezreihez jutott el az üzenete: a gyermekkor védelmet érdemel, nem házasságot. Mint mondja, a mai napig viseli a múlt sebeit, de minden verseny, minden kiállás és minden egyes történet, amit megoszt, egy lépés a változás felé, írja a Mirror.