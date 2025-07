Fájdalmas menstruációtól szenvedett egy nő: évekig nem hittek neki az orvosok

Vicky Pattison, a Geordie Shore egykori botrányhősnője és az I’m A Celebrity győztese, most nem a kamerák előtt tombol, hanem a brit egészségügyi rendszer igazságtalanságai ellen emeli fel a hangját. Az ismert brit tévés személyiség éveken át próbált segítséget kérni orvosaitól – hiába.

A most 37 éves Vicky a brit ITV Good Morning Britain című műsorában mutatja be dokumentumfilmjét Medical Misogyny (Orvosi nőgyűlölet) címmel, amelyben saját történetén keresztül mutatja be, hogyan söpörte félre a rendszer a nők panaszait – különösen, ha azok a menstruációval és hormonális változásokkal kapcsolatosak.

A nők állandóan célkeresztben vannak

– mondta Vicky a The Sunnak adott interjújában, majd így folytatta:

- Az egészségügyi rendszer most épp azt üzeni: a fájdalmunk, szenvedésünk, és az életminőségünket romboló tünetek nem számítanak.

5 évig nem hittek neki

Vicky éveken át szenvedett hangulatingadozásoktól, szorongástól, depressziótól, dühkitörésektől és olyan menstruációs görcsöktől, hogy alig tudott élni – az orvosai mégis csak legyintettek: ez csak PMS, más nők jobban bírják.

- Azt mondták, túlérzékeny vagyok. Volt, aki szerint fogynom kéne, és attól jobb lesz. Volt, aki antidepresszánsokat akart felírni – idézi fel megtörten.

A valós diagnózis – PMDD, vagyis Premenstruációs Diszfóriás Rendellenesség – csak öt év szenvedés után, egy magánorvosi vizsgálaton derült ki. Addigra a tünetei már havonta akár 10 napig is elhúzódtak, és olyan súlyos állapotba került, hogy öngyilkos gondolatai is voltak.

„A férjem gumikesztyűs kézzel bánik velem”

A „spicy napoknak” – ahogy ő nevezi – mára már nevet is adott. Ezek azok a hetek, amikor „az ember nem ismeri meg saját magát”. Nevetséges apróságok robbanáspontig feszítik, nem emlékszik nevekre, elfelejt találkozókat, és teljesen kifárad. Szerencsére férje, Ercan Ramadan, már megtanulta kezelni ezeket a periódusokat.

Előre szólok neki: figyelj, jövök a zabos hetemmel. És ő úgy bánik velem, mintha tojásokon lépkedne – végtelen türelemmel. Nagyon hálás vagyok ezért.

„Lehet, hogy sosem leszek anya”

2023-ban Vicky lefagyasztatta petesejtjeit, sőt, embriókat is létrehozott Ercannal – ám ma már attól tart, a PMDD megnehezíti, hogy egyszer anya lehessen.