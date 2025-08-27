"Az idős férjem évek óta nem ért hozzám – elhagyhatom őt a fiatalabb szeretőmért?"

Sokan kritizálják azokat a kapcsolatokat, ahol a párok között nagy a korkülönbség. Bár ezek a kapcsolatok is működhetnek, azt még a szakértők is elismerik, hogy több figyelmet és energiát kell áldozni, hogy a kapcsolat kiegyensúlyozott és boldog legyen.

Egy nő most az internet népétől vár segítséget, ugyanis férjhez ment egy tőle 25 évvel idősebb férfihoz. Akkoriban még dúlt a szerelem közöttük és egyáltalán nem törődött a nagy korkülönbséggel, most, 20 évvel később azonban már húsbavágó problémákat jelent a számára. A férje egészségi állapota ugyanis romlik, a fiatal nő pedig még élni akarja az életét.

Összejött ugyanis egy fiatalabb férfival, a titkos viszony pedig izgalommal tölti meg a mindennapjait. Nem tudja ugyanakkor eldönteni, hogy elhagyja-e a férjét a szeretőjéért, vagy maradjon a házasságban.

"Húszas éveim végén hozzámentem egy idősebb férfihoz, aki akkor az ötvenes éveiben járt. Az emberek figyelmeztettek, hogy a 25 év korkülönbség túl nagy, de persze nem hallgattam rájuk, és több mint 20 évig nagyon jóban voltunk.

Sajnos most már a hetvenes évei végén jár, és számos betegsége van, amelyekkel nehezen boldogulok. Még mindig éles elméjű, de súlyos ízületi gyulladása van, ami miatt nehezen tud járni, és emiatt nem járunk már sehova. Vacsorázni áthívunk barátokat, de nekem kell elvégeznem az összes munkát, és kezdek neheztelni rá.

Évek óta nem volt szexuális kapcsolatunk, és a földszinten alszik egy hálószobában, hogy ne kelljen a lépcsőt használnia. Szerintem nem meglepő, de viszonyt kezdtem egy fiatalabb sráccal, amit imádok és eljutottam arra a pontra, hogy el kellene hagynom a férjemet.

A szeretőm öt évvel fiatalabb nálam, és közte és a párom között olyan a különbség, mint éjjel és nappal között. Nagyon jól érezzük magunkat együtt, és bár azt a kifogást használom, hogy a barátaimmal találkozom, azt hiszem, legbelül a férjemnek tudnia kell, hogy van valaki más is.

Nincsenek gyermekeink, bár neki az első házasságából vannak gyermekei és unokái, akik rendszeresen látogatják. Tudom, hogy nem hagynám teljesen magára, mivel a családja többi tagja szereti és támogatja.