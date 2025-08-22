35 centis körmökkel éli mindennapjait egy nő: csak a manikűr több százezerbe kerül

Egy nő közel 16 éve növeszti 35 cm-es, szuperhosszú körmeit, és színes gombokkal díszíti őket. Az 51 éves, New Jersey-i Janene Reed szigorú háztartásban nőtt fel, ami azt jelentette, hogy nem viselhetett sminket, körömlakkot és élénk színűre festett hajat. Amikor felnőtt lett, és végre kifejezhette magát, úgy döntött, hogy elkezdi növeszteni a körmeit – és azóta sem állt meg.

35 centis körmökkel éli mindennapjait Janene

Extrém hosszú köröm az igazi

2007 eleje óta növeszti a körmeit, amelyek jelenleg 35-37 cm-esek. Janene kedvenc körömdíszítése a körmeire ragasztott gombok, amelyeket 2019 óta készít. Janene-t sokan megbámulják és beszólásokat is kap rendesen, de azt mondja, szereti, ha kritizálják, mert ez csak azt jelenti, hogy kitűnt a szürke tömegből. Többen is arról faggatják, hogyan tud ekkora körmökkel mosdóba menni és egyáltalán, élni, de mint mondja, megtanult vele minden munkát elvégezni és mára teljesen hétköznapi dolog számára, hogy ekkora karmai vannak. A Hosszú Körmök Istennőinek tagja – egy olyan nőkből álló csoport, akik rabjai a körmük növesztésének, némelyikük akár 50 cm hosszúra is növesztheti őket.

Janene-nek a szerelemben is szerencséje van, ugyanis sikerült találnia egy olyan férfit, aki egyenesen imádja az extrém hosszú körmöket. Mint mondja, nem érdekli, más mit gondol róla, ő művészeti alkotásnak tekinti hatalmas körmeit. A manikűrözés és díszítés egy ekkora körömnek azonban nem olcsó mulatság, havonta alsó hangon 300 dollárt (több, mint 100 ezer forint) költ rá.