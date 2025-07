„A következő emlékképem az, hogy felkelek és tele vagyok csővel” – Hajninak élete volt a tánc, most az életéért küzd

A neheze csak ezután kezdődött

Miután Hajni leküzdötte a súlygyarapodása miatti nehézségeit, azt hitte, túl van a nehezén, az élet azonban mást tartogatott neki.

Hajni tavaly novemberben, mint oly sokszor már előtte, újra színpadon állt. Ekkor még nem is sejtette, hogy életében talán utoljára. Két nappal később hatalmas fájdalmak kezdték gyötörni, ezért férje bevitte a sürgősségire. Ott infúzióra kötötték, de éjszakára hazaengedték. Azt mondták menjen vissza másnap, mert valószínűleg meg kell műteni az epéjét, úgy gondolják, hogy egy kő beszorult az epe és a májvezeték közé, amit endoszkópiával el kellene távolítani. A diagnózis hallatán Hajnit rossz érzés fogta el, kezdetben nem szeretett volna beleegyezni a műtétbe, de végül meggyőzték, hogy ez egy ártalmatlan rutinműtét lesz.

Aláírtam a papírt, majd, amikor felébredtem, akkor már mellettem volt az orvosom, aki bocsánatot kért. És nem értettem. Csak azt, hogy nagyon rosszul vagyok és akkor derült ki, hogy a belemet két helyen kilyukasztotta, de a követ nem találta meg.

A műtét után tanítványai folyamatosan látogatták, Hajni állapota azonban romlani kezdett, ezért a szülőket egy ponton megkérte, hogy ne látogassák, mert nem akarta, hogy így lássák őt a gyerekek.

Az orvosok szerint 3% esélye volt, hogy túlélje

A táncos állapota egyre aggasztóbbá vált, aminek az lett a következménye, hogy életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta.

(...) a következő emlékképem az, hogy felkelek és tele vagyok csővel. Idegen helyen. Aztán kérdezik, egy állapotfelmérő volt nálam, nagy nehezen elmondtam, hogy hogy hívnak, hol vagyok. Kérdezte, hogy mit írunk, akkor én úgy saccoltam, hogy mivel december elsején mentem be, olyan december közepe lehet most, vége műtéttel, mindennel. Majd közölték, hogy 2025. van és január 3-a. Ott az egy nagyon erős sok volt...

Ha mindez nem lenne elég, a mélyaltatás alatt Hajni ráadásul még tüdőgyulladást is kapott. Volt idő, amikor orvosai és családja is azt hitte, hogy innen nincs kiút, hogy Hajni ezt már nem éli túl. Ő azonban igazi harcos, aki több, kórházban töltött hónap után most már újra otthonában lábadozik.