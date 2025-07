„A lelked sokszor nehezebb, mint a lábad”- gyökeresen megváltozott Tamás élete a sztrók után

“Felállni, küzdeni, újrakezdeni mindig van lehetőség, mindig van második esély!”–ezzel az egyszerű, mégis mélyen megrendítő gondolattal indította el közösségi csoportját Szabó-Márk Tamás. A férfi, aki túlélt egy sztrókot most másoknak segít, hogy ők is újra felálljanak, bármilyen mélyre is estek.Tamás a sztrókja után is elképesztően pozitív!

Szabó-Márk Tamás egy súlyos sztrók után teljesen újraépítette önmagát, és létrehozta a Második Esély közösséget, hogy sorstársait támogassa a gyógyulás és újrakezdés útján. A fizikai rehabilitáció mellett mélyen elmerült az idegrendszer működésének tanulmányozásában, coach-képzésre is beiratkozott, és célja, hogy a megszerzett tudását mások javára fordítsa. Tervei között szerepel egy motivációs könyv, egy szakértők által összeállított rehabilitációs termékeket bemutató weboldal, valamint egy saját rehabilitációs központ létrehozása. Tapasztalatait és hiteles útját nap mint nap megosztja közösségében, hogy reményt adjon azoknak, akik épp az első lépés előtt állnak. Tamás sztrók után a rehabilitáció fontosságáról, a közösségről és az összetartás erejéről mesél (Fotó: olvasói) A sztrók visszaterel a valódi értékekhez Bár a sztrók traumát jelent, egyben a magunkra találás kezdete is. Szabó-Márk Tamás hatalmas utat tett meg a sztrókja után, most másokat motivál. Tamás nem motivációs trénernek készült. Élete egyik napról a másikra fordult fel teljesen, egy súlyos sztrók következtében minden, amit addig biztosnak hitt, a mozgás, a beszéd, az önállóság, hirtelen eltűnt. A padlóra került. Nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Akkor értettem meg, hogy az élet nem garantál semmit. Mindennek örülni kell. – meséli Tamás. Ez az élmény indította el Tamásban azt a mély felismerést, hogy ha valaha képes lesz újra talpra állni, azt nemcsak önmagáért teszi majd, hanem másokért is, sorstársaiért, barátaiért, családjáért. Azokért, akikkel együtt küzd, és akik szintén a gyógyulás útján járnak. A Második Esély csoportot azért hozta létre, hogy közösséget építsen mindazok számára, akik a sztrók után szeretnék újrakezdeni az életüket. A sztrók után először jön a sokk, a kórházi küzdelem az életért. Aztán a rehabilitáció, minden mozdulatért meg kell harcolni. És amikor már újra jársz, és beszélsz… azt hinnéd, vége van a küzdelemnek. Pedig a legnehezebb csak ezután jön. Mert már nem vagy beteg, de nem is vagy a régi. A sztrók után a tested másképp mozdul. A lelked sokszor nehezebb, mint a lábad. A gondolatok, érzések új ritmust követnek. Mindennap meg kell ismerned az új önmagad. -írja a facebookon Tamás a csoportjában.

“Minden csak kölcsön van, ahogy jön, úgy el is megy” A Második Esély Facebook-csoport egy hely, ahol nem kell erősnek tűnni, ahol nem számít, milyen mélyen vagy, csak az, hogy hajlandó vagy elindulni felfelé. Mindent kölcsön kaptunk, az egészséget, az életet, a szeretetet. Ahogy kaptuk úgy vissza is adjuk a teremtőnek. Ez az élet igazsága. Ezért nincs értelme ragaszkodni a tárgyakhoz, vitázni semmin vagy felfújni az egonkat miközben elfelejtünk élni. Ami igazán számít az az, amit a pillanatban megélsz, a családod, a barátaid, a közös nevetés az összetartás. Ilyen hely Második Esély csoport. -meséli Tamás a csoportról. A csoportban személyes történetek, inspiráló videók, őszinte gondolatok és időnként élő beszélgetések várják a tagokat. Ami talán a legfontosabb, az az érzés, hogy nem vagy egyedül. A csoport nem csak motiváció. Ez egy menedék azoknak, akik megélték a törést. Akik küzdenek egy betegséggel, gyásszal, depresszióval, csalódással, vagy egyszerűen csak elvesztették az irányt az életükben. Mert amikor nem is számítasz rá, elkezdődik a film utolsó jelenete. És akkor már nem az számít, mit birtokoltál, hanem az, hogy hogyan éltél. - meséli Szabó-Márk Tamás aki tudja, hogy az első lépések mindig a legnehezebbek. A célom az, hogy ha valaki épp feladja, azt mondja, ha ő megcsinálta, akkor talán én is képes vagyok rá. -zárja gondolatait.