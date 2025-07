Megindító cselekedet: összefogott a világ egy agydaganatos kislányért

Idén nyáron a marylandi Bethesda közössége karácsonyi fényekkel, feldíszített házakkal és pizsamás lakókkal ünnepelt egy különleges 9 éves kislányt: Kasey Zachmannt, akinek gyógyíthatatlan agydaganata van.

- Úgy futott, ahogy évek óta nem – mesélte Kasey édesapja, Joe Zachmann az NBC Nightly News-nak a „Karácsony Kasey-nek” nevű eseményről.

A középpontban akart lenni.

Kaseynél mindössze ötéves korában diagnosztizáltak egy agresszív agydaganatot, medulloblasztómát. Az elmúlt négy év során műtéteken, kezeléseken, kemoterápián, sugárkezelésen és klinikai kísérleteken esett át. 2025. június 23-án Kasey szülei, Joe és Alyssa megtudták: lehet, hogy már csak heteik maradtak együtt – a rák átterjedt a nyirokcsomókra is - olvasható a Today.com weboldalon. Ez azonnal cselekvésre késztette a családot: úgy döntöttek, hogy a lányuk eredeti diagnózisának napját, június 28-át, karácsonnyá változtatják.

- Próbáltam kitalálni valami vidámat, amivel emlékeket adhatunk Kasey-nek. Azt gondoltuk, csodálatos lenne, ha lenne lehetősége még egyszer karácsonyt ünnepelni – mesélte Alyssa a Bethesda Magazine-nak. Kasey mindig is imádta a karácsonyt. A Washington Post szerint egész évben nézi a „Reszkessetek, betörők!” filmeket, és karácsonyi dalokat énekel. Kedvence Gwen Stefani „You Make It Feel Like Christmas” című dala.

A szülők e-mailt küldtek néhány szomszédnak azzal a kéréssel, hogy tegyenek ki karácsonyi fényeket, hozzátéve:

- Rendkívül forró hét várható, nem a legideálisabb idő az izzók felrakásához, de nem tudjuk, mennyi időnk van még.

És aztán... a „manók” munkához láttak!

- Minden szomszéd ott volt, izzadtunk, miközben a fényeket szereltük – mesélte Alison Goradia, egyikük. Mindössze hat nap alatt több mint 24 tűzoltóautó vonult fel Kasey házához, a Mikulás egy antik tűzoltóautón érkezett, és százával gyulladtak ki a fények. Kasey, rózsaszín diótörős ruhájában, ajándékokat kapott – amelyeket nagylelkűen megosztott kishúgával, Zaraval.

- Varázslatos volt. Próbáltunk minden házhoz eljutni, két óránkba telt az egész – mondta Alyssa. - Az emberek ott álltak az esőben, csak hogy integethessenek nekünk. Szavak nincsenek rá, mennyire elképesztő mindenki.