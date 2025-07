Az orvosok sem tudták, mekkora a baj: agresszív mellrákkal küzd a családanya

Tania mindig ott volt másoknak. Olyan ember, aki még akkor is mások megsegítésén ügyködik, amikor ő maga is nehézségekkel küzd. Soha nem kért segítséget. Most azonban tudnia kell, hogy nem kell mindent egyedül cipelnie. Tania olyan, mintha a családtagom lenne. Mindenen együtt mentünk keresztül. Látni, ahogy most küzd, szívszorító. Még mindig próbál mindent kézben tartani a gyerekei miatt, miközben élete legnagyobb harcát vívja.