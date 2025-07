„A sikolyai örökké kísérteni fognak” - nyolcéves kislány szenvedett balesetet a McDonald’s-ban

Egy nyolcéves kislány, Lily Oldham súlyos égési sérüléseket szenvedett, miután véletlenül magára öntötte a McDonald’s-os forró csokoládét. Az eset július 8-án, kedden történt a cornwalli Pool városában, amikor édesanyja, Levi öt forró italt vett át a gyorsétterem autós kiszolgálójánál – anélkül, hogy bárki figyelmeztette volna őket az italok hőmérsékletére.

A nyolc éves kislány balesete percek alatt történt meg a McDonald's-ban / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A kislány komoly sérüléseket szerzett!

Az ételrendelések után pár perccel később a kislány felkiáltott fájdalmában, miután az egyik forró csokoládé az ölébe borult. A gyermeket azonnal a sürgősségire vitték, ahol kiderült, hogy a sérülések súlyosabbak, mint gondolták. Jelenleg a plymouthi Derriford kórház égési osztályán kezelik, hetente járnak vissza kötéscserére és Lily antibiotikumot is kap egy fertőzés miatt.

Az a sikoly, amit akkor hallottam, örökké kísérteni fog. Rendszeresen veszünk forró csokit, de most sokkal forróbb volt, mint korábban. Nem kaptunk figyelmeztetést, hogy ennyire forró az ital

- mondta aggódóan az édesanya, akinek szavait a The Mirror idézte.

Lily azóta nem tud játszani, rendesen járni vagy mosakodni, ő maga pedig munkahelyéről is szabadságot vett ki, hogy el tudja vinni a kislányát a 90 percre lévő kórházba Camborne-ból. A baleset fizikailag és mentálisan is megviselte a kislányt.

Rendszeres vendégek vagyunk, Lily mindig megvárja, míg kihűl az itala, de most nem gondoltam, hogy ennyire forró lehet. Már túl vagyok a bűntudaton, most inkább csak dühös vagyok

- tette hozzá az édesanya. Információk szerint a család rettentő dühös az események miatt.

A McDonald’s egy ingyen italt ajánlott fel Lilynek, amit visszautasítottak. Később Levi a központi irodához is fordult, miután kiderült, hogy Lil-t toxikus sokkra is megvizsgálták – ez az állapot akár végzetes is lehet. A McDonald’s szóvivője szerint a figyelmeztetések a poharakon és a fedőkön maradéktalanul fel vannak tüntetve, továbbá nagyon sajnálják az esetet.