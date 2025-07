A nő úgy érzi, mintha élve égne – ritka betegséget diagnosztizáltak a terhessége alatt

Rachel Devon megyéből, Angliából származik, és 2024 márciusában, 24 hetes terhesen vette észre, hogy vörös, rendkívül viszkető kiütések jelentek meg a testén – számolt be róla a The Independent és a Devon Online. Orvosi tanácsot kért, de az orvosok azt mondták, nincs ok aggodalomra, és a tünetek valószínűleg a terhességgel függenek össze.

A terhes nő kínzó tüneteket tapasztalt / Illusztráció: Pexels.com

Állapota azonban folyamatosan romlott: bőre égett, hólyagosodott, és zsibbadással, valamint kontrollálhatatlan izomgörcsökkel is küzdött. Végül 2025 februárjában kapott hivatalos diagnózist: erythromelalgiát, amelyet néha „égő ember szindrómának” is neveznek. Egy TikTok-videóban Rachel elmondta, hogy az Egyesült Királyság egyik legsúlyosabb eseteként tartják számon az ő állapotát. A betegséget „az egyik legritkább és legrosszabb” kórként írta le.

Férje, a 31 éves Jack Bradford elmondta, hogy hónapokon keresztül próbáltak segítséget kérni. Miután a brit egészségügyi szolgálat, az NHS nem sürgős esetekre fenntartott vonalán tanácsot kértek, a Royal Devon és Exeter Kórházba irányították őket, ahol azonban azt mondták nekik, hogy „nincs mitől tartani”.

Azt mondták, ez majd elmúlik a szülés után, lényegében csak legyintettek rá. Úgy éreztem, senki sem hallgat meg, senki sem vesz komolyan.

– idézte fel Jack. 2024 májusában Rachelnek sürgősségi császármetszéssel kellett világra hoznia kisfiát, Michaelt, mert végtagjai annyira megdagadtak, hogy nem tudott volna természetes úton szülni. A szülés után sem enyhültek a tünetei. Elmondása szerint továbbra is úgy érezte, mintha állandóan lángolna a teste – az érzés okát csak a diagnózissal sikerült megérteni.

A Mayo Klinika szerint az erythromelalgia egy ritka betegség, amely extrém hőérzettel és a bőr elszíneződésével jár, különösen a talpakon – gyakran vörösség, sötétedés jelentkezik.

A bőre fekete, kék, piros és foltos lesz. Olyan forró, hogy alig lehet hozzáérni. Úgy érzi, mintha élve égne – egész nap, minden nap. Görcsei vannak, elveszíti az érzékelést a lábujjaiban, lábfejében, kezében, lábában – ezek a testrészei naponta bizonyos időre használhatatlanná válnak

– írta Jack. Rachel szerint ez a betegség elvette tőle az életét.

Olyan érzés, mintha élve égnék. Ez az állapot elvette tőlem a terhességet és az anyaság örömét, a munkámat, a mozgásképességemet, a függetlenségemet – még a kisfiammal sem tudok játszani.

Jack hozzátette, hogy a betegség sajnos gyógyíthatatlan, és örökre megmarad, így amikor a kisfiú öt percnél tovább ül az ölében, a combjai elkezdenek égve fájni. A Torbay Kórház – ahol Rachel világra hozta gyermekét – később bocsánatot kért az osztályukon tapasztalt kellemetlenségekért, miután a pár panaszt nyújtott be.