Folytatódik a Bezzeganya – ideköltöztünk!

Mi az a Bezzeganya?

Azok kedvéért, akik még nem hallottak rólunk, bemutatkozunk. A Bezzeganya nem klasszikus anyamagazin, nem tanácsadó portál, nem receptgyűjtemény és nem pszichológiai gyorstalpaló. Közösségi blognak indult, ahol elkezdtünk beszélni arról, amiről addig nemigen lehetett. Olyan témákban is megszólaltunk, amikről nem fecsegsz a játszótéren, vagy nem akarsz elmesélni az anyósodnak. Olyanokról, amiket jó kiírni magadból. Nem is sejtenéd, hány személyes, őszinte történet segített sok-sok elkeseredett, elcsigázott, szomorú vagy csak kicsit elfáradt anyának tudni, hogy nincs egyedül, és van remény.

Mire számíthatsz?

Továbbra is olvashatsz személyes történeteket – vicceseket, fáradtakat, dühöseket, megrázókat. Lesznek tanácsok is, néha szakértőtől, néha anyától anyának, néha csak úgy, „én így csináltam, nekem bevált” alapon. Lesznek olyan témák, amiktől elcsendesedsz, és olyanok is, amiktől hangosan vitatkozni támad kedved. Írunk anyaságról, gyerekekről, párkapcsolatokról, testképről, döntésekről, veszteségekről, mindenről, ami velünk történik – nemcsak szülőként, hanem emberként. Ha ismered a Bezzeganyát, tudod, mire számíts. Ha még nem ismered, akkor üdv nálunk – ahol nincs „jó anya” meg „rossz anya”, csak sokféle valóság.

Te is írnál? Küldd el!

A Bezzeganya mindig is attól működött, hogy írtatok. Írtatok szülés után, válás közben, hajnalban, dühösen, megkönnyebbülten, elnémulva, vagy csak úgy, egy kávé mellett. Most is várjuk az írásokat – legyen hosszú, rövid, szépen megfogalmazott vagy kicsit anyázós. Ha van benned valami, amit szeretnél elmondani, ne tartsd magadban, írj nekünk! Addig is ontjuk magunkból az érdekesebbnél érdekesebb cikkeket, újdonságokat, és kérhettek is tőlünk témákat.

Egy apró technikai dolog

Egyelőre nem lehet kommentelni a bejegyzések alatt. Tudjuk, hogy ez sokaknak hiányzik majd, de dolgozunk rajta, hogy újra legyen rá lehetőség. Addig is bármilyen visszajelzést vagy történetet szívesen fogadunk e-mailben a [email protected] címen.

Szeretettel,

Tünde