Szülés közben meghalt babájuk után most minden erejükkel a kis Anna életéért küzdenek a szülők

Megrázó levelet kapott egy hete egy magyar családanyától a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. A nő lányáról idén márciusában derült ki, hogy rosszindulatú daganattal küzd.

Anna születése óta egy visszahúzódó, szelíd kislány volt, nehezen barátkozott az iskolában és emiatt bántották. Nincsenek barátai csak a testvérei és mi, a szülei. Amikor kiderült, hogy agydaganata van, mi teljesen összeomlottunk és kiborultunk, hisz előtte 1 évvel, szülés közben meghalt a kislányunk

– írta levelében Anna édesanyja.

Hozzátette, lánya látása folyamatosan romlott, utána a járása is ingatag lett, az orvos több vizsgálatot kért, és az MR kimutatta az agydaganatot. Annyira súlyos volt az állapota, hogy már másnap egy 4 és fél órás műtéten esett át. Később azonban a szövettan alátámasztotta az orvosi véleményt, hogy a daganat rosszindulatú. Egy újabb műtét során shunt-ot helyeztek be, majd 30 darab sugárkezelés következett, ami 6 hétig tartott, közben minden héten egyszer Anna még kemoterápiát is kapott.

Közben, mivel nagyon sokat jártunk kórházba és a férjem vitt minket, mert tömegközlekedésen Anna nem utazhat, az ő munkahelye megszűnt és segédmunkás lett. Dolgozni csak akkor tud, ha nem kell kórházba menni. Amíg Annával kórházban vagyunk, a másik 2 gyermekünket is ő neveli, látja el őket

– mesélte a családanya, akinek szintén megszűnt a munkahelye, mert Anna folyamatos gondozást igényel a kórházban és otthon is.

A család nagyon nehéz helyzetbe került, kevesebb lett a jövedelmük, viszont a kiadásaik megnövekedtek. Az orvosok azt mondták nekik, hogy nagyjából 1 évig tart majd Anna kezelése. A család jelenleg egy önkormányzati lakásban él, ezért kérték az alapítvány segítségét.