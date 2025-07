Szívszorító: gyűjtés indult az elhunyt magyar hegymászó családjáért

Réka és a gyereke most elvesztették Palit és ez mindent megváltoztatott számukra, és bár Réka talpraesett és a jég hátán is megél, sajnos az egyetlen kérését, Palit már nem kaphatják vissza. Osztozva végtelen fájdalmukban a család nevében most arra kérünk titeket, hogy ebben a küzdelemben, ha szeretnétek és tudjátok, lehetőség szerint támogassátok őket!