Kapu Tibor visszatér a Földre, többen meghaltak az M1-esen

Visszaküldik a Földre Kapu Tibort. Magyar idő szerint június 25-én, szerdán reggel fél kilenckor indult útjára Kapu Tibor kutatóűrhajós. A floridai Kennedy Űrközpontból a Dragon nevű űrhajó juttatta Föld körüli pályára, majd onnan a Nemzetközi Űrállomásra. A kéthetesre tervezett misszió most a végéhez közeledik.

Kapu Tibor 2 hetes űrutazása lassan véget ér Fotó: Facebook/Kapu Tibor

Többen életüket vesztették az M1-esen, gyermekmentőt és helikoptereket is riasztottak a helyszínre. Lapunk úgy tudja, hogy a borzalmas baleset az M1-es autópálya 22-es és 23-as kilométere között történt, egy bolgár rendszámú teherautó és egy kocsi ütközött össze. Információink szerint az angol rendszámú autóban heten ültek: összesen három felnőtt és négy gyerek. Az ütközés ereje azonban valósággal összetörte a kocsit, olyannyira, hogy úgy értesültünk, minden egyes utas és a sofőr is beszorult a roncsba. Szemtanúk elmondása szerint az autó borzalmasan nézett ki, a felismerhetetlenségig összezúzódott.

Három gyermeket életveszélyes állapotban vittek kórházba Fotó: Bors

Július 10-én ismét teliholdban gyönyörködhettünk, ám ez igazán különleges volt, hiszen a Bak jegyében köszöntött ránk, ami megsokszorozza az energiákat. A Bak teliholdról a Bors egy asztrológust kérdezett, aki érdekes dolgokat mondott.

Bak telihold volt látható júliusban (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egy vidám, haveri fürdőzés torkollott a közelmúltban tragédiába Balatonederics egyik strandján. A 43 éves B. Balázs ugyanis a barátaival ugrott le egy hajnali csobbanásra, a helyi strandra. Bár kezdeteben a barátok vidáman pancsoltak, Balázsnak nyoma veszett: bár a többiek hamarosan a partra úsztak, a férfi már nem. Úgy tudjuk, hogy a barátok nem sokkal később kezdték el keresni a férfit, akit végül a közeli nádasban találtak meg. Úgy értesültünk, hogy Balázs ekkor már nem lélegzett.

Balázs a barátaival ugrott le egy hajnali fürdőzésre, a bezárt balatonedericsi strandra. A férfi azonban eltűnt, testét a barátok a nádasban találták meg. Életét már nem lehetett megmenteni Fotó: Unsplash (illusztráció)

Egy ország lábadozik a július 7-i pusztító vihar után. Váratlanul ért mindenkit a tomboló vihar, és vannak, akik egészen bizarr jelenségeket is tapasztaltak. Vecsésen például még tűzgolyókat is láttak. Egy vasútállomáson várakozó fiatal lány lábát egy tűzgömb el is találta. Azóta jól van, de égési sérüléseket szenvedett.