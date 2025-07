„Azt hittem, csak az orrdugulástól horkolok, de az igazság ennél sokkal rosszabb”

Egy kétgyermekes anyuka megdöbbent, miután az általa ártalmatlannak vélt, és az orrdugulásának betudott horkolása egy ritka és agresszív rák jelének bizonyult, amely már elkezdte pusztítani a koponyáját is.

Az 51 éves Claire Barberynek fogalma sem volt, hogy enyhe tünetei miatt aggódnia kellene. Sőt, majdnem lemondta azt a kórházi időpontot is, amely végül megmentette az életét. A nő egy idősek otthonában dolgozott, ahol gyakran végeztek rajta Covid-teszteket, tartós orrdugulását pedig ennek tudta be. Úgy gondolta, ettől kezdett el horkolni éjszakánként.

Elkezdtem horkolni, amit korábban soha nem csináltam. Arra ébredtem, hogy a számon veszem a levegőt. Még akkor is majdnem lemondtam a kórházi időpontomat. Nem akartam senki idejét rabolni

- idézi a Mirror a családanya szavait, aki végül mégis segítséget kért.

Kiderült, egy ritka rákkal küzd, amely az orrüreg felső részében növekszik. A vizsgálatok egy 5 centiméteres daganatot mutattak ki, amely már elkezdte emészteni a koponyacsontját is. Egy műtéttel végül sikerült eltávolítani a daganatot, mielőtt átterjedhetett volna az egész testére. Ahhoz azonban, hogy a rák teljes egészében eltűnjön, az orvosoknak ki kellett venniük Claire úgynevezett szaglóhagymáját, ami azt jelenti, hogy végleg elvesztette a szaglását. A műtét után hat hétig kemoterápián és sugárterápián esett át. Jelenleg is megfigyelés alatt áll, de lassan már a munkába is visszatérhet.