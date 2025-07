Hihetetlen videó! Kék színű gömbvillámot filmezett le egy házaspár

Július 2-án este hatalmas vihar söpört végig a kanadai Alberta állam középső részén. Szerencsére senki nem sérült meg. Egy Rich Valley mellett élő házaspár a vihar során valami egészen hihetetlen és különleges jelenséget vett észre. Egy izzó kék gömböt, ami száz méterre lebegett az otthonuktól. A gömbvillám nagyon ritka és titokzatos jelenség, hiszen a tudósoknak valójában fogalmuk sincs, hogy hogyan keletkezik, és egyáltalán mi az pontosan. Úgyhogy beindultak a találgatások, hogy mi lehetett a rejtélyes égi jelenség?

A kanadai házaspár udvaráról filmezett gömbvillám / Forrás: YouTube

A csodálatos kék gömbvillám a vihar epicentrumában

Ed és Melinda Pardy július 2-án este 7 körül a verandájukról figyelték a vihart. Szokatlan volt, hogy még a vihar hevességéhez képest is sűrűbben villámlott. Egy óriási villámcsapást követően vették észre a furcsa jelenséget.

Egy elég durva villámcsapás után láttunk egy tűzgömböt... körülbelül 20 láb magasan a föld felett.

– emlékezett vissza Ed Pardy.

És ott maradt egy nagy kerek gömb formájában.

Melinda nyúlt a telefonja után, hogy felvegye a gyönyörű tüneményt. A felvételen egy fényes, kék gömb látható, ami néhány másodpercig a levegőben marad, majd eltűnik. A gömbvillám iszonyúan ritka jelenség, az pedig még ritkább, hogy sikerül felvételt készíteni róla. Láthatóan körülbelül 2 méter széles, lassan mozog mielőtt eltűnik.

A videót több kanadai hírportál és kutató is megvizsgálta, köztük a TELUS Tudományos Világközpont szakemberei. Frank Florian planetológus megjegyezte, hogy lehet gömbvillám, de akár villámcsapás által létrehozott plazmaképződmény is. Egyes szakértők alternatív elméletei szerint inkább távvezetékeken keletkezett elektromos ív lehetett, de a Pardy-ék tagadták ennek lehetőségét, mert nincsenek arrafelé magasfeszültségű vezetékek. A jelenség felkeltette a University of Calgary kutatóinak érdeklődését is, akik további adatokat kértek a házaspártól. Ők megerősítették, hogy az eset valóban a ritka és tudományosan még nem teljesen megmagyarázott gömbvillám-jelenségek közé tartozik, és a Pardy-házaspár által rögzített videót az eddigi legjobb felvételek között emlegetik.