Farkas Helga édesapjának egykori élettársa: két nő keseríti meg az életemet!

A részünkről mi megtettünk három büntetőfeljelentést és egy polgári pert is indítottunk. Fontosnak tartom, hogy fellépjünk az internetes zaklatással szemben, hiszen sokan kattintásvadászatra és szponzorgyűjtésre használják ezt a tevékenységet, nem törődve az okozott kárral. Mindennapjaim ebből kifolyólag feszültséggel teltek, ezek a tevékenységek a mindennapi életembe olyan mértékben beavatkoznak, amit már károsnak élek meg. Az egyikük még telefonon is megfenyegetett. Nekem ebből elegem van, csak azt akarom, hogy végre leszálljanak rólam. Ez a helyzet életre hívott egy alapítványt is. Ez egy újszerű, de egyre nagyobb teret nyerő probléma