Szándékosság okozhatta az Air India tragédiáját? – Nagy erőkkel vizsgálják a pilóta mentális állapotát

Az Air India 171-es számú végzetes járatának egyik pilótájának orvosi iratait vizsgálják, miután felmerült a gyanú, hogy mentális egészségi problémákkal küzdhetett. A Boeing 787 Dreamliner alig néhány perccel a felszállás után, június 12-én, lakóövezetre zuhant Ahmedabad repülőtere közelében, és 19 ember életét követelte a földön is.

Mentális betegség lehet az oka az Air India tragédiájának?

Fotó: AFP

India Repülőgép-baleseteket Vizsgáló Hatósága (AAIB) előzetes jelentésében az szerepelt, hogy a gép hajtóművének üzemanyag-ellátását valószínűleg megszakították a tragédiát megelőzően. Most azonban újabb kérdések merültek fel a kapitány mentális állapotát illetően is. A gépet irányító pilóta, Sumeet Sabharwal kapitány korábbi kollégái szerint több alkalommal is egészségügyi szabadságra ment az elmúlt három-négy évben, és többen is azt állították, hogy mentális problémákkal küzdött – állítja Mohan Ranganathan, India egyik vezető repülésbiztonsági szakértője. A Daily Telegraphnak nyilatkozva elmondta:

Több pilóta is jelezte, hogy mentális gondjai voltak, ezért hosszabb szabadságokat vett ki.

A Tata Group – az Air India anyavállalata – egyik neve elhallgatását kérő illetékese szerint azonban Sabharwal kapitány nem vett ki ilyen jellegű szabadságot, és az előzetes jelentés sem tartalmazott erre utaló megállapítást. Hozzátették: az elmúlt két évben mindkét pilóta sikeresen teljesítette az 1-es osztályú orvosi vizsgálatot, amely a pszichés és fizikai állapotot is értékeli. A jelentés részletesen ismertette a pilótafülkében elhangzott utolsó beszélgetést is. Az egyik pilóta pánikban kérdezi társát:

Miért kapcsoltad le?

– mire a másik azt válaszolja:

Nem én csináltam.

A vizsgálat megállapította, hogy a baleset idején nem volt jelentős madármozgás a repülőtér közelében, és a személyzet minden tagját megvizsgálták alkoholszondával, amely mindenkinél negatív eredményt mutatott, írja a Mirror. A hajtóműveket kiemelték a roncsból, és a közeli repülőtér hangárjában vizsgálják tovább. Az AAIB szerint több alkatrész is „kiemelt érdeklődésre tarthat számot”. Az Air India szóvivője részvétét fejezte ki: