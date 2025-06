Rejtélyes gyilkosság történt Nagykőrösön, ámokfutó végzett a diákokkal

Gyilkosság volt a nagykőrösi tragédia, ámokfutó végzett diákokkal Grazban, különös részletek derültek ki az eltűnt, később megtalált egri ikrek ügyében. Mutatjuk, melyek voltak a hét legolvasottabb hírei a Borson.

A hét legolvasottabb hírei közül a nagykőrösi gyilkosság érdekelte a legtöbb olvasónkat / Képünk illusztráció: unsplash

Gyilkosság Nagykőrösön

Helyi olvasónk számolt be róla, hogy június 11-én, szerda kora reggel, szörnyű látvány fogadta a Ménes utcánál, Nagykőrösön. Rendőrök nagyobb csoportja lepte a környéket, köztük egy helyszínelő kocsi is. A helyeik azt beszélték, gyilkosság történhetett. A Bors utánajárt: a helyszínelő sátort június 10-én állították fel. Úgy tudjuk, gyilkosság történt. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság lapunkkal közölte: az ügyben büntetőeljárás folyik. Az áldozat egy 72 éves helyi férfi.

Grazi tragédia

A második legolvasottabb hír nemcsak olvasóinkat, egész Európát megrázta. Grazban, június 10-én kedden, egy ámokfutó tört be a helyi iskolába délelőtt 10 óra előtt, ahol fegyverrel ontotta ki 11 ember ember életét. A grazi ámokfutó áldozatai 14 és 19 év közötti fiatalok. Megrázó részletek derültek ki a tragédiáról; a gyilkos egy 21 éves osztrák férfi volt, aki korábban az iskola diákja volt, de kibukott az intézményből. Két fegyverrel fordult a fiatalok ellen.

Ámokfutó gyilkolt fiatalokat Grazban / Fotó: AFP

Menekültek az ikrek

Borzalmas hírek jöttek az eltűnt, majd később megtalált egri ikrek ügyében. Aggódva kereste az egész ország a 12 éves iskolás ikreket, Mátét és Bencét. Mint ismert, a két fiatal az iskola helyett világgá ment és mint kiderült: az egri eltűnt fiúk külföldre akartak szökni. Óriási szerencse, hogy nem sikerült nekik. Szombathelyig jutottak, ahol egy nő felismerte őket és azonnal értesítette a rendőrséget. A család kálváriája azonban itt még nem ért véget, a Bors úgy tudja, a gyámügy is bekapcsolódott az ügybe.

Több kérdésre sincs még megnyugtató válasz, az eltűnt ikrek ügyében / Fotó: zhukovvvlad

Új életet kezdhetnek

A héten elrajtolt a TV2 egyik legizgalmasabb, megrázó élettörténeteket bemutató műsora, az Újratervezés. A műsor 5. évada nemcsak reményt, hanem segítséget is nyújt nehéz sorsú családoknak – köztük a sárkeresztúri Madarász családnak is. A műsor stábja ezúttal nem csupán egy házat újított fel, hanem egy édesanya utolsó kívánságát is teljesítette.