Most érkezett: rendőrségi sátor az úton, valami borzalmas történt Nagykőrösön?

Sajnos nem ez lenne az első eset, hogy a rendőröknek gyilkosság miatt kellett Nagykőrösre vonulniuk. Tavaly januárban ugyanis egy véres gyilkosság helyszínére riasztották őket. Az esetről akkor a Bors is beszámolt: aznap két férfi iszogatott együtt, ami közben valamin összekaptak. Egyikük a vita hevében aztán kést rántott és nyakon szúrta barátját. Bár a zsaruk a történtek után elfogták a férfit, az nem ismerte be tették, állítása szerint ugyanis a kés a barátjánál volt, azt pedig nem tudta elmondani, hogyan is érte mégis őt a halálos szúrás. 2020-ban szintén borzalmas eset miatt kellett helyszínelniük: akkor egy férfi támadott meg egy másik férfit és annak 17 éves fiát egy tanyán. A történtekkel gyanúsított férfi először a fiút ütötte le, majd az apját is fejbe vágta egy baltával, végül pedig mindkettőjük testét felgyújtotta, miközben egyikük még életben volt. A horrortettért a bíróság tavaly 18 év és 6 hónapnyi fegyházra ítélte, de fellebbeztek, az ítélet nem jogerős.