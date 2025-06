"Robbanásveszély!” - titkos bunkert találtak Budapesten – galéria

Rejtélyes építményt találtak a fővárosban. A budapesti bunker egykor fontos szerepet töltött be, de mára teljesen elhagyatott.

A budapesti bunker Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt, amikről be is számol. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját az eltűnt magyar tanár története, de a rejtélyes szellemfalu is sokakat foglalkoztatott; de ne feledkezzünk meg a Veszprém vármegyei úttörőtáborról sem. Most egy budapesti bunkerben járt, ami a rendszerváltás óta elhagyatott.

Az elhagyatott budapesti bunker rengeteg titkot őriz. „Robbanásveszély!” – figyelmeztet egy tábla az egyik ajtón.

A bunker szobáiban emeletes ágyak kaptak helyet, irodahelyiségeket is kialakítottak, amikben rengeteg rejtélyes akta hever, de egyéni vegyvédelmi csomagokat is találhatunk, még a titkos üzemeltetési tervet is hátrahagyták.

Nézz be te is a budapesti bunkerbe! A galériánk az alábbi képre kattintva tekinthető meg: