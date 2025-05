Parajd: már a házakat is fenyegeti az áradat Székelyföldön

Parajdot elképesztő katasztrófa sújtja: a Korond-patak vízhozama soha nem látott szintre lépett, 60 köbméterre duzzadt másodpercenként. A természet egyszerűen utat tört magának és most a sóbánya mélyére ömlik, elárasztva a helyet, ami nem csak Székelyföld, de az egész magyarság legféltettebb kincse. Most meg nem csak a múltat, hanem a lakóházakat is fenyegeti a víz.

Parajdot elöntöttre a víz Fotó: YOUTUBE

A bánya már bezárt, a víz megállíthatatlan. A szakemberek tehetetlenek, a civil gát is összeomlott.

Parajd nagy bajban van

A nagy esőzések nem csak Parajdot érintették, Székelyföld több részén is árvízveszély van. A Hargita és Kovászna megyei tűzoltók már napok óta motoros szivattyúkkal próbálják eltávolítani az esővizet Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából és Korondról is. A lakók udvarait, pincéit, sőt már néhány lakóházat is elöntött a víz.

Megtudtuk: a Néra és Maros folyók mentén kitelepítésekre is sor került. Vörös riasztás van érvényben Hargita, Kovászna és Brassó megyében. A hatóságok mindenkit arra kérnek, hogy készüljenek fel a legrosszabbra, kövessék az utasításokat és figyeljék a hivatalos csatornákat. A Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint megelőző jelleggel közel 140 személynek kellett elhagynia otthonát Bélmezőn és Kökösbácsteleken keddre virradóan az árvízveszély miatt - írja a Krónika.

Vannak olyan települések, ahol teljes útzár van érvényben. Ahol megyei utat érint a lezárás a közlekedést is befolyásolja.

Zágon községben például sok lakóház veszélyben van. A helyiek homokzsákokkal próbálják védeni az otthonaikat.

- A mi házunk pincéjét már elöntötte a víz a három napja tartó esőzések után, nálunk ismerősök szivattyúzták ki a vizet. Szerencsére a háznak nem lett baja, de nem nyugodhatunk meg, mert most tetőzik a Küküllő - mondta a Borsnak a Székelykeresztúron élő Bíró Judit.