"Erőt merít belőlem, én meg belőle” – hatalmas küzdelmet vív a 14 éves Marciért édesapja

A helyzet végül oda vezetett, hogy Róbert elhagyta akkori feleségét, és teljesen átvállalta Marci gondozását. A munkáját és otthonát is feladta, hogy minden idejét fiának szentelhesse. Róbert soha nem hagyta, hogy Marci egyedül maradjon. Mindenhova vitte magával, kezelésekre, terápiákra, és ha kellett, a hétköznapi ügyekhez is. A kisfiú most is állandó ápolásra szorul, pépesített ételt eszik, alig 12 kiló, nem éri el az egy méteres magasságot. Róbert az egyetlen, aki tudja kezelni, ő itatja, eteti, ő a biztos pont Marci életében.

Amikor mellette vagyok, az neki nagy segítség. A terápiák sokat adnak, segítenek lazítani a görcsbe rándult izmain és fejlődni. Bár Marci agya súlyosan sérült, mintegy 90 százalékban, sok mindent megért, csak nem tudja kifejezni magát.

A család életét nem könnyíti meg, hogy Marcin kívül még három másik gyermeket is nevelnek. Róbert új felesége íróként dolgozik, ő maga pedig eredetileg targonca-kezelő végzettséggel rendelkezik.

A gyerekek talán a családi háttér miatt szociálisan sokkal érzékenyek. Jól látják és értik, miben más Marci, és hogyan kell vele bánni. A család mindennapjaihoz hozzátartozik az alkalmazkodás, az elfogadás és a szeretet.

Marci nem tehet arról, hogy így született, ezért az én kötelességem, hogy mellette legyek. Még jó ideig velünk marad, és amíg így van, én is mellette leszek. Amíg ő küzd, én sem adom fel, együtt merítünk erőt az élethez

-meséli Marci édesapja.



