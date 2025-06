/Újabb nehézségekkel néz szembe a súlyos beteg Lacus és Bogi családja: a kálváriájuk még koránt sem ért véget

Erőn felül küzd a gyermekeikért a Reichert család. A négy gyermekből kettő súlyosan beteg: míg Izabell és István egészséges, addig Lacus és Bogi súlyos nehézségekkel küzd a mindennapjaik során. A Zala vármegyében élő család most Pest vármegyébe szeretne költözni, hiszen a gyerekeknek szükséges kezelések többsége Budapesten érhető el.

Míg Izabell és István egészséges, addig Lacus (balra, a babakocsiban) és Bogi (jobbról a második) betegek Fotó: Lacus és Bogi Világa Alapítvány

Lacus és Bogi küzd az életéért

A szülők, Nóra és Zsolt mindent megtesznek a gyermekeikért. A testvérpárt különféle magánterápiákra és fejlesztésekre viszik, hogy minél kevésbé maradjanak le a társaiktól. Ez több százezres költséget jelent a szülőknek, akik a gyerekek ápolása miatt nem tudnak munkát vállalni.

A kis Lacus még csak 15 hónapos volt, amikor az édesanyja, Reichert Nóra észrevette, hogy valami nem stimmel. Sem a mozgása, sem a beszéde nem úgy fejlődött, mint ahogyan a korabeli gyerekeknél az megszokott lenne. Pár évvel később az is kiderült, hogy mi ennek az oka: autizmust és epliepsziát állapítottak meg nála, emiatt a mai napig csak pár szót beszél, pedig már elmúlt 6 éves.

A család idén kapta meg Lacus diagnózisát. A ritka betegség neve Aicardi-Goutiéres-szindróma (AGS), ami a genetikai vizsgálat során derült ki. Az agyat, a mozgásszerveket és a bőrt is érinti ez a betegség, sok más mellett, amire eddig nem derült fény, mivel világszerte nagyon kevés ilyen betegséggel küzdő ember van. A családtól úgy tudjuk, hogy Magyarországon egyelőre csak Lacusnál diagnosztizálták. Lacus húga, Bogi tünetei is hasonlóak, ezért nagy valószínűséggel ő is ebben a betegségben szenved. A pontos diagnózishoz még további vizsgálatok szükségesek.

Lacus és Bogi, akikért mindent megtesznek szüleik Fotó: Lacus és Bogi Világa Alapítvány

Budapestre szeretne költözni a család

A nagykanizsai család Budapestre, vagy a környékére szeretne költözni, hogy könnyebben tudják vizsgálatokra és kezelésekre hordani a gyerekeket.

Jelen pillanatban azt vettük célba, hogy megpróbálunk Budapestre, vagy a környékére orientálódni

– mondta a Borsnak a családapa, aki minden segítséget szívesen fogad és azt kéri, hogyha valaki tud nekik albérletet ajánlani, akkor keresse meg őket az alapítványuk elérhetőségein.